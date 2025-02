EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Bischöfin Fehrs würdigt Horst Köhlers Einsatz für Gerechtigkeit

EKD erinnert an verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten: Mensch und Politiker mit beeindruckender Weitsicht

Hannover (ots)

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, hat den verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, als „Politiker und Mensch mit weitem Herzen und klugem Verstand“ gewürdigt, „vor allem aber seine beeindruckende Weitsicht zeichnete ihn aus.“ Köhler habe sich mit vollem Engagement dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft gewidmet, dabei aber immer auch eine Sicht auf die weltweiten Herausforderungen gehabt.

„Mit unbestechlichem Gerechtigkeitssinn hat Horst Köhler vehement die Notwendigkeit der Überwindung von Armut und Unterentwicklung in Afrika angemahnt“, so Bischöfin Fehrs. „Als Ökonom war Horst Köhler in seinem Handeln und Denken überzeugt davon, dass Wohlstand nur dann möglich ist, wenn es auch der weltweiten Gemeinschaft gut geht, wenn wir uns umeinander kümmern. Der christliche Wert der Nächstenliebe war für ihn dabei im persönlichen, wie im politischen Handeln eine klare Leitplanke.“

Der Politiker und Ökonom war von 2004 bis 2010 der neunte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 2015 hat der Rat der EKD Horst Köhler gemeinsam mit seiner Frau mit der Martin-Luther-Medaille ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung würdigte der Rat der EKD das Ehepaar Köhler für ihr gemeinsames politisches und soziales Engagement in und für Afrika. Köhler hatte als Bundespräsident im Jahr 2005 die Initiative „Partnerschaft mit Afrika“ gegründet.

„Wir sind dankbar für das Engagement von Bundespräsident Horst Köhler für unsere und die weltweite Gemeinschaft, bei dem er in allen politischen Erwägungen und notwendigen Auseinandersetzungen eine Orientierung im Evangelium gefunden hat. Unsere Gedanken und Gebete gehen zu seiner Frau und Familie. Möge der Lehrtext des heutigen Tages allen Trost sein, die um ihn trauern: Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei (Römer 14,9).“

Hannover, 1. Februar 2025

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

Original-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell