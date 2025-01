EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Bischöfin Fehrs: Das Bestreben Brücken zu bauen ist noch bedeutsamer geworden

EKD-Ratsvorsitzende gratuliert ehemaligem Bundespräsidenten Joachim Gauck zum 85. Geburtstag

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, hat Bundespräsident Joachim Gauck zu seinem 85. Geburtstag am 24. Januar Gottes Segen, Zuversicht, Tatkraft und Gesundheit gewünscht. „Ihr besonderer Geburtstag ist zugleich Anlass, zurückzuschauen auf Ihr in vielerlei Hinsicht besonderes politisches und geistliches Leben, das durch die Friedliche Revolution in der DDR schlagartig eine neue Wendung erhielt“, so Bischöfin Fehrs in ihrem Gratulationsschreiben. Mit der Beschreibung seines Gefühls beim Fall der Berliner Mauer als „eine Hochstimmung, wie ich sie nie wieder erfahren habe im Leben“ habe Gauck vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen.

In seiner Tätigkeit als Leiter der inoffiziell nach ihm benannten Behörde für den Umgang mit den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes sowie in mannigfaltigen gesellschaftlichen Einsatz, vor allem aber als Bundespräsident, habe Gauck seine Freude über den Mauerfall in politisches Engagement münden lassen. „Ihr Einsatz für Freiheit und eine starke, wehrhafte Demokratie, für die Einheit unseres Landes nach der Wiedervereinigung, knüpfte an Ihr mutiges Engagement zu DDR-Zeiten an“, so Bischöfin Fehrs. „Ihr Bestreben, Brücken zu bauen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist in einer Zeit, in der sich politische Fronten verhärten und Gespräche teils unmöglich erscheinen, noch bedeutsamer geworden. Unsere Demokratie lebt von konstruktiv ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten. Als Kirche sind wir Ihnen, der Sie aus dem Pastorenamt in die Politik gefunden haben, besonders verbunden.“ Auch im Ruhestand suche Gauck immer wieder den Austausch mit den Kirchen und lasse in öffentlichen Äußerungen seinen Glauben durchscheinen. „Ihre Anregungen und Diskussionsbeiträge, die Sie als Gast bei Tagungen und Konferenzen der Kirche und anderer Veranstalter beisteuern, sind uns immer sehr willkommen. Möge Gott Sie mit seinem Segen begleiten und Ihnen weiterhin diese Kraft und Geistesgegenwart schenken.“

Hannover, 23. Januar 2025

