Südtirol stärkt Bayerns Bewerbung um Yad Vashem-Bildungszentrum - Holetschek freut sich über starken Rückenwind aus Bozen

Der Südtiroler Landtag hat am 15. Januar 2026 ein klares Zeichen im Kampf gegen Antisemitismus gesetzt. Mit breiter Mehrheit wurde ein Antrag des SVP-Fraktionschefs Harald Stauder zur Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus angenommen, der ausdrücklich die Bewerbung Bayerns um die Errichtung eines Yad Vashem-Bildungszentrums unterstützt. Der Beschluss geht nun an die israelische Botschaft in Rom.

Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag Klaus Holetschek erklärt:

"Ich freue mich sehr über den starken Rückenwind aus Südtirol für Bayerns Bewerbung. Als ich Harald Stauder Mitte Dezember in Wien erstmals auf dieses Thema angesprochen habe, war sofort spürbar, wie groß die gemeinsame Überzeugung ist. Dass dieser Dialog nun in einem klaren Parlamentsbeschluss mündet, ist ein starkes Zeichen. Die Unterstützung aus Bozen zeigt, dass unsere Bewerbung weit über Bayern hinaus als wichtiger Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur wahrgenommen wird. Der Kampf gegen Antisemitismus und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus sind gemeinsame Aufgaben, denen wir uns mit voller Verantwortung stellen."

Der Vorsitzende der SVP-Fraktion im Südtiroler Landtag Harald Stauder betont:

"Initiativen benachbarter Regionen, wie jene Bayerns zur Antisemitismusprävention und zur Erinnerungsarbeit, sind beispielgebend und verdienen volle Unterstützung. Gerade aufgrund unserer geografischen, historischen und kulturellen Nähe kann eine engere Zusammenarbeit auch die Erinnerungskultur in Südtirol stärken. Besonders im schulischen Bereich eröffnen sich hier wichtige Chancen. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir ausdrücklich die Initiative, ein Yad Vashem-Bildungszentrum in Bayern zu errichten."

Den beschlossenen Antrag finden Sie hier: https://api-idap.landtag-bz.org/doc/IDAP_786732.pdf

