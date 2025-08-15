SWR - Das Erste

"Report Mainz" am Di., 19.8.2025, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen

Moderation: Nadia Kailouli

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 19. August 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

Ausgebeutet trotz Tariftreue - Fehlende Kontrollen durch öffentliche Arbeitgeber

Plötzlich Hassobjekt - Woher kommt die rechte Online-Hetze?

Beifuß-Ambrosia unzureichend bekämpft - Risiko für Allergiker steigt

