SWR - Das Erste

"Report Mainz" am Di., 19.8.2025, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen
Moderation: Nadia Kailouli

  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 19. August 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

  • Ausgebeutet trotz Tariftreue - Fehlende Kontrollen durch öffentliche Arbeitgeber
  • Plötzlich Hassobjekt - Woher kommt die rechte Online-Hetze?
  • Beifuß-Ambrosia unzureichend bekämpft - Risiko für Allergiker steigt

Informationen auch auf: www.reportmainz.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.

