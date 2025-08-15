"Report Mainz" am Di., 19.8.2025, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen
Moderation: Nadia Kailouli
Mainz (ots)
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 19. August 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Ausgebeutet trotz Tariftreue - Fehlende Kontrollen durch öffentliche Arbeitgeber
- Plötzlich Hassobjekt - Woher kommt die rechte Online-Hetze?
- Beifuß-Ambrosia unzureichend bekämpft - Risiko für Allergiker steigt
