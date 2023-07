CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Fachgespräch regionale Ernährungswirtschaft: CSU-Fraktion für stärkere Regionalvermarktung und Vernetzung

München (ots)

Wie regional produzierte Lebensmittel aus Bayern noch besser in Bayern vermarktet werden können, damit beschäftigt sich der Landwirtschafts-Ausschuss morgen auf Initiative der Regierungsfraktionen. Ziel der CSU-Fraktion ist es dabei, die Landwirte in Bayern auf diesem Weg weiter zu stärken und damit die Versorgung der Menschen hierzulande durch regionale Lebensmittel zu sichern.

Im Rahmen des "Bayerischen Wegs" in der Agrarpolitik setzt sich die Fraktion unter anderem für Maßnahmen ein, die den Aufbau von Vermarktungsplattformen für regionale Produkte fördern und den Austausch zwischen regionalen Anbietern und Abnehmern vereinfachen sollen. Auch durch Qualitäts- und Herkunftsprogramme, wie "Geprüfte Qualität - Bayern" und das "Bayerische Bio-Siegel", sollen Absatzmärkte erweitert und das Vertrauen der Menschen hierzulande in regionale Erzeugnisse gestärkt werden. Über 60 Prozent der in Bayern produzierten Lebensmittel werden auch in Bayern abgesetzt.

Dazu der agrarpolitische Sprecher der CSU-Fraktion, Martin Schöffel:

"Wir haben in Bayern die besten und sichersten Lebensmittel der ganzen Welt! Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass diese gerade in der Heimat eine hohe Wertschätzung genießen. Unsere Bäuerinnen und Bauern müssen zudem bei Kosten und Auflagen entlastet werden, damit wir auch zukünftig flächendeckend in Bayern hochwertige Lebensmittel einkaufen können."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell