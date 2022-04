CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Haushalt 2022: CSU-Fraktion gibt grünes Licht für den Etat Gesundheit und Pflege

München (ots)

Haushaltswoche im Plenum: Es geht um mehr als 71 Milliarden Euro für 2022. Die CSU-Fraktion beschließt heute den Etat für den Bereich Gesundheit und Pflege.

Im Bereich Gesundheit und Pflege mit einem Gesamtetat von 885 Millionen Euro liegt das Augenmerk der Fraktion auf der Gesundheitsversorgung und den Bereichen Pflege und Hospiz. Für das bayerische Landespflegegeld sind 430 Mio. Euro im Haushalt eingeplant. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung des Fachkräftemangels. 16 Mio. Euro sind zusätzlich für die Digitalisierung im Gesundheitsbereich vorgesehen.

Dazu Bernhard Seidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses:

"Gesundheit ist das Fundament von allem. Der Sicherung der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Menschen in Bayern von der Geburt bis zum Lebensende auf qualitativ hochwertigem Niveau gilt unser Augenmerk. Der Gesundheitsstandort Bayern hat den Stresstest durch die Pandemie bestanden. Wir verstärken nun gezielt. So gehen wir insbesondere den Fachkräftemangel in allen Bereichen an."

Dazu der Berichterstatter im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zum Fachbereich Gesundheit und Pflege, Harald Kühn:

"Gleiche Lebensverhältnisse in Stadt und Land in ganz Bayern sind uns sehr wichtig. Ein bedeutender Aspekt ist eine moderne, hochwertige Gesundheitsversorgung auf dem Land. Mit diesem Haushalt investieren wir darum in Krankenhäuser auch im ländlichen Raum und wir unterstützen Landärzte. Wir fördern weiter die erfolgreichen Gesundheitsregionen in ganz Bayern. Im neuen Haushalt sind drei Regionen dazu gekommen. Das alles sind deutliche Signale, um die Lebensqualität auf dem Land hoch zu halten."

Morgen werden die Haushaltsberatungen mit den Ressorts Finanzen; Landwirtschaft und Digitales im Bayerischen Landtag abgeschlossen.

Ausführliche Informationen zum Haushalt 2022 finden Sie hier:

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell