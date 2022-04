CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Haushalt 2022: CSU-Fraktion gibt grünes Licht für den Etat Wissenschaft und Kunst

München (ots)

Haushaltswoche im Plenum: Es geht um mehr als 71 Milliarden Euro für 2022. Die CSU-Fraktion beschließt heute den Etat für den Bereich Wissenschaft und Kunst.

Im Bereich Wissenschaft und Kunst mit einem Gesamtetat von 8,4 Milliarden Euro liegt der Fokus der Fraktion auf der Beschleunigung der Hightech-Agenda (575 Mio. Euro) und der Förderung von Theatern, Museen und Kultureinrichtungen in Bayern. Als Kulturförderung sind 694 Mio. Euro im Haushalt 2022 eingeplant.

Dazu Robert Brannekämper, wissenschaftspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion und Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses:

"Denn eines muss uns allen klar sein: Die Erfindungen in der Grundlagenforschung von heute sind die Arbeitsplätze von morgen. Alle großen Herausforderungen unserer Zeit, ob umweltfreundliche Energieerzeugung, Bewältigung des Klimawandels oder die Verteidigung unserer freiheitlichen demokratischen Ordnung sind nur mit neuesten Technologien zu meistern. Die Forschung zu allen diesen wichtigen Themen findet an unseren bayerischen Hochschulen statt."

Dazu der Berichterstatter im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zum Fachbereich Wissenschaft und Kunst, Johannes Hintersberger:

"Bayern investiert mehr als jeden dritten Euro in Bildung und Forschung! Fasst man die Einzelpläne für Bildung und Wissenschaft zusammen, sind fast 25 Milliarden Euro eingestellt, ein Anteil von rund 35 Prozent und die mit Abstand größte Summe. Mit einem Plus von zusammen 1,1 Milliarden Euro in diesen beiden Einzelplänen setzen wir hier ganz bewusst Prioritäten! So unterstreicht Bayern seine Verantwortung als herausragendes Bildungs- und Forschungsland! Nachhaltige Bildung ist die beste Sozialpolitik!"

Die Haushaltsberatungen werden heute mit den Ressorts Wohnen, Bau, Verkehr; Umwelt und Verbraucherschutz sowie Gesundheit und Pflege fortgesetzt.

Ausführliche Informationen zum Haushalt 2022 finden Sie hier:

https://www.csu-landtag.de/haushalt2022

