Haushalt 2022: CSU-Fraktion gibt grünes Licht für den Etat Unterricht und Kultus

Haushaltswoche im Plenum: Es geht um mehr als 71 Milliarden Euro für 2022. Die CSU-Fraktion beschließt heute den Etat für den Bereich Unterricht und Kultus.

Im Bereich Bildung mit einem Gesamtetat von 14,4 Milliarden Euro setzt sich die CSU-Fraktion für mehr Personal und bessere IT-Ausstattung an unseren Schulen ein. Es werden insgesamt 1.250 neue Stellen an den Schulen geschaffen, davon 1.120 Lehrerstellen. 70,1 Mio Euro werden in die BayernCloud Schule und IT-Administratoren investiert. 16 Mio Euro werden für das Pilotprojekt "Digitale Schule der Zukunft" zur Verfügung gestellt. Zur Förderung der Erwachsenenbildung werden in den Haushalt insgesamt 48 Mio. Euro eingestellt. Die Fördersumme ist seit 2018 um 20 Mio. Euro gestiegen.

Dazu erklärt Prof. Dr. Gerhard Waschler, der bildungspolitische Sprecher der CSU-Fraktion:

"Wir wissen nicht erst seit der Corona-Pandemie, dass soziale Interaktion und professionelle Anleitung für gelungene Bildung und erfolgreiches Lernen unersetzlich sind. Daher investieren wir massiv in 1.250 neue Stellen im Schulbereich. Damit der Unterricht auch technisch und pädagogisch modern weiterentwickelt werden kann, bilden die zusätzlichen Investitionen in digitale Bildung in Höhe von 86,1 Mio. Euro einen zweiten Schwerpunkt im Haushalt des Kultusministeriums."

Dazu der Berichterstatter im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zum Fachbereich Unterricht und Kultus, Michael Hofmann:

"Wie in keinem anderen Bereich kommt es bei der Bildung auf die Köpfe an. Die Schulfamilie ist entscheidend für den Bildungserfolg. Menschen sind wichtig, Geld auch. Jeder vierte Euro im Haushalt 2022 wird für die Bildung ausgegeben. Dieser Bildungshaushalt ist Zukunftshaushalt!"

Die Haushaltsberatungen werden heute mit den Ressorts Wissenschaft und Kunst; Wohnen, Bau, Verkehr; Umwelt und Verbraucherschutz sowie Gesundheit und Pflege fortgesetzt.

