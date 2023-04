BERLINER MORGENPOST

Berliner Morgenpost: Schluss mit der Atomdebatte

Kommentar von Theresa Martus

Berlin (ots)

Kurz vor dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke in Deutschland am kommenden Samstag stößt eine Reihe von FDP-Politikern eine neue Runde der Atomausstiegsdebatte an, sekundiert von Union und Teilen der Wirtschaft. Die jüngste Variation über das bekannte Thema: Man könne die Meiler ja noch ein Jahr in Bereitschaft halten.

Die Liberalen wissen natürlich, dass das nicht passieren wird - genauso wie alle anderen, die jetzt noch einmal Loblieder auf die Atomkraft singen. Die Betreiber sind längst eingestellt auf den Ausstieg, der dieses Mal wirklich kommen soll, neue Brennstäbe wurden nicht mehr bestellt. Und nicht zuletzt war die Sache ja eigentlich final entschieden worden, mit dem "Machtwort" des Kanzlers aus dem vergangenen Herbst.

Trotzdem dreht sich noch einmal das Debattenkarussell, und alle können eine weitere Runde mitfahren - um das eigene Profil zu schärfen und die politischen Gegner unter Druck zu setzen. Der Kollateralschaden ist allerdings, dass andere Debatten, die dringend geführt werden müssten, derzeit kaum geführt werden, weil schon wieder alle über Atomkraft reden. Denn tatsächlich gibt es ja noch reichlich Fragen, die beantwortet werden wollen auf dem Weg in ein klimaneutrales Stromsystem: etwa die nach den flexiblen Kraftwerken, die erst mit Gas und später Wasserstoff betrieben werden sollen. Sie müssten ziemlich bald entstehen, damit die Pläne für die Energiewende aufgehen.

Das Ende der Atomkraft in Deutschland muss deshalb auch das Ende der Atomkraftdebatten bedeuten. Trauern sollte um dieses Ritual niemand - die Energie, die damit frei wird, wird anderswo gebraucht.

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell