BERLINER MORGENPOST

Berliner Morgenpost

Jeder Tote ist einer zu viel

Ein Kommentar von Wirtschaftskorrespondentin Beate Kranz

Berlin (ots)

Der Bau ist eine der unfallträchtigsten Branchen. Allein 2022 gab es in Deutschland fast hunderttausend Unfälle am Bau. Fast jeden dritten Tag starb ein Bauarbeiter in seinem Job - insgesamt 74 Menschen. Auch wenn die Zahlen der Verunglückten im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, so steht fest: Die Situation ist alarmierend - jeder Tote ist einer zu viel. Viele Arbeitgeber machen hier vieles richtig. Doch offensichtlich gibt es auch schwarze Schafe unter Unternehmern, die das Personal nur unzureichend mit Schutzkleidung ausstatten, Arbeitszeiten nicht einhalten oder mit unsicheren Gerüsten arbeiten. Um solche Vergehen zu beenden, sollten die staatlichen Kontrollen auf Baustellen deutlich erhöht werden. Eine zu geringe Personalausstattung bei den Behörden ist unentschuldbar - schließlich stehen Menschenleben auf dem Spiel.

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell