Trailer zur zweiten Staffel von "The White Lotus" veröffentlicht

Unterföhring (ots)

Ab 31. Oktober parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW

Sowohl im Original als auch auf Deutsch verfügbar

Wahlweise mit englischen und deutschen Untertiteln

Emmy-Gewinnerin Jennifer Coolidge auch in Staffel zwei dabei

Download-Link zum Trailer: https://app.shift.io/review/633ec1bbfa7b0429a46aa964

Youtube-Link: https://youtu.be/cfuOD70DdQo

Sky veröffentlicht einen Trailer zur zweiten Staffel der HBO-Serie " The White Lotus". Die siebenteilige Serie kehrt am 31. Oktober auf den Bildschirm zurück und ist immer montags um 20.15 Uhr mit wöchentlich einer Episode auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel zur US-Ausstrahlung auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar. Staffel eins steht ebenfalls auf Abruf bereit.

Die sozialkritische Satire spielt in einem exklusiven Resort auf Sizilien und folgt den Erlebnissen und Taten unterschiedlicher Gäste im Laufe einer Woche. Zum hochkarätigen Ensemble zählen F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco, und Leo Woodall.

"The White Lotus" wurde kreiert, geschrieben und inszeniert on Mike White, der auch als ausführender Produzent fungiert. David Bernard und Mark Kamine sind ebenfalls ausführende Produzenten der Serie.

Charakterbeschreibungen:

F. Murray Abraham ist Bert Di Grasso, der Sizilien gemeinsam mit seinem Sohn Dominic (Michael Imperioli) und Enkelsohn Albie (Adam DiMarco) besucht. Bert wird langsam gebrechlich, sieht sich aber immer noch als stark und männlich.

Jennifer Coolidge spielt erneut Tanya McQuoid-Hunt, die reiche, aber labile Frau, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Greg (John Gries) und ihrer Assistentin Portia (Haley Lu Richardson) nach Sizilien reist.

Adam DiMarco ist Albie Di Grasso - Dominics (Michael Imperioli) Sohn und Berts (F. Murray Abraham) Enkel. Albie ist ein liebenswerter und aufmerksamer College-Absolvent, der sich um Frieden innerhalb seiner Familie bemüht.

Meghann Fahy ist Daphne Babcock, Hausfrau und Mutter, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Cameron (Theo James) und dem Paar Ethan (Will Sharpe) und Harper (Aubrey Plaza) Italien besucht.

Jon Gries ist Greg, Tanyas (Jennifer Coolidge) Ehemann, der alles andere als glücklich darüber ist, dass Tanya ihre Assistentin mit in den gemeinsamen Urlaub nimmt.

Beatrice Grannò ist Mia, eine talentierte sizilianische Sängerin, auf der Suche nach einer Pause.

Tom Hollander ist Quentin, ein englischer Auswanderer, der gemeinsam mit seinem Freund und seinem Neffen Jack (Leo Woodall) Urlaub macht.

Sabrina Impacciatore ist Valentina, die leidenschaftliche, engagierte Hotel-Managerin des White Lotus Resorts, die von ihrem Team Perfektion erwartet.

Michael Imperioli ist Dominic Di Grasso, ein Hollywood-Produzent, der mit seinem betagten Vater Bert (F. Murray Abraham) und seinem Sohn Albie (Adam DiMarco) nach Italien reist, um seine Herkunft zu erforschen.

Theo James ist Cameron Babcock, ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann, der aus einer reichen Familie stammt. Er reist gemeinsam mit Ehefrau Daphne (Meghann Fahy), seinem ehemaligen College-Mitbewohner Ethan (Will Sharpe) und dessen Frau Harper (Aubrey Plaza) Urlaub macht.

Aubrey Plaza ist Harper Spiller, reich geworden durch den beruflichen Erfolg ihres Ehemanns. Harper und Ethan (Will Sharpe) besuchen gemeinsam mit Ethans College-Mitbewohner Cameron (Theo James) und dessen Frau Daphne (Meghann Fahy) Italien.

Haley Lu Richardson ist Portia, ein Mädchen vom Lande, das gerade den College-Abschluss geschafft hat. Portia begleitet ihre Chefin Tanya (Jennifer Coolidge) und erhofft sich einen abenteuerlichen Urlaub.

Will Sharpe ist Ethan Spiller. Nachdem er einen großen beruflichen Erfolg feiern konnte, wurden er und seine Frau Harper (Aubrey Plaza) von seinem ehemaligen College-Mitbewohner Cameron (Theo James) und dessen Frau Daphne (Meghann Fahy) auf einen Italienurlaub eingeladen.

Simona Tabasco ist Lucia, eine Sizilianerin, die ins White Lotus gekommen ist, um unter anderem einen Job bei der wohlhabenden Kundschaft des Hotels zu finden.

Leo Woodall ist Jack, ein unwiderstehlicher Gast des White Lotus, der mit seinem Onkel Quentin (Tom Hallander) angereist ist.

Facts:

Originaltitel: "The White Lotus", Satire, 7 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2022. Drehbuch: Mike White. Regie: Mike White. Ausführende Produzenten: Mike White, David Bernard, Mark Kamine. Darsteller: F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Jon Gries, Beatrice Grannò, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco, Leo Woodall.

Ausstrahlungstermine:

Ab 31. Oktober 2022 immer montags parallel zur US-Ausstrahlung auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf und ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Wöchentliche Ausstrahlung. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen oder englischen Untertiteln. Staffel eins ebenfalls auf Abruf verfügbar.

