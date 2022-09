HD PLUS GmbH

Bestes Fernseherlebnis von HD+ ab sofort für ausgewählte TV-Geräte von Loewe verfügbar

Bild-Infos

Unterföhring/Kronach (ots)

Die Integration der HD+ TV-App in bereits erworbene Fernseher der Modellfamilien Loewe bild i und bild c als auch We. SEE erfolgt per Softwareupdate

Einzigartiges Design in höchster Qualität trifft auf mehr HD- und UHD-Angebote sowie die HD+ Komfort-Funktion

Loewe integriert die HD+ TV-App in die TV-Geräte und bietet Zuschauer:innen damit die Möglichkeit, die privaten Sender in HD zu empfangen sowie zusätzliche Features nutzen zu können. Alle auf dem Loewe Chassis SL7 basierenden Fernseher, wie die OLED-Modelle Loewe bild i, die Kompakt-TV Loewe bild c sowie die farbenfrohen Fernseher der jungen Marke We. by Loewe unterstützen HD+ ohne weitere Hardware. Das Softwareupdate erfolgt auf den entsprechenden TV-Modellen automatisch über das Internet.

Zuschauer:innen können mit der HD+ TV-App das HD+ Sender-Paket sowie die Komfort-Funktion sechs Monate gratis auf ihren Loewe TV-Geräten testen: Ein besonders komfortables Fernseherlebnis bietet der Neustart bereits laufender Sendungen oder die komfortable Suchfunktion, bei der gleichzeitig in den Mediatheken sowie im Live-Programm Inhalte gefunden und entdeckt werden können. Als praktisch erweist sich der automatische Umschalthinweis, wenn eine Sendung auch in UHD-Qualität verfügbar ist: UHD verpassen war gestern!

"Die Integration der HD+ TV-App in immer mehr Fernsehgeräte für den Empfang über Satellit ermöglicht ein großartiges TV-Erlebnis. Besonders komfortabel ist die Kombination von Fernsehprogrammen mit Online-Inhalten ohne Medienbruch", sagt Andreas Schulz, Leiter Produktmanagement bei HD+. "Wer ein Loewe TV-Modell mit HD+ nutzt, kann die neuen Möglichkeiten sofort sechs Monate risikolos und ohne zusätzliche Kosten auf Herz und Nieren testen. Das ist auch für den Fachhandel ein überzeugendes Argument in der Kundenberatung."

"Unsere TV-Geräte von Loewe zeichnen sich durch höchste Qualität in der Fertigung aus, überzeugen mit einzigartigem Design und bieten ein ganz besonderes Fernseherlebnis. Mit der HD+ TV-App bauen wir das Vergnügen noch einmal aus: Die einfache Nutzung; ein Mehr an Komfort; die Vielfalt der HD- und UHD-Sender auf Knopfdruck. Das ist beste Qualität made in Germany", erklärt VP Global Sales José Barreiro-López.

Die Integration von HD+ wird in den entsprechenden Loewe Fernsehern über die HD+ HbbTV Operator App realisiert. Dieser Standard erleichtert die Bedienung von Smart TVs.

Die sechsmonatige HD+ Testphase ist kostenfrei, ohne Registrierung und weitere Verpflichtungen. Eine Verlängerung von HD+ im Anschluss ist unkompliziert im Handel oder im HD+ Webshop möglich.

Weiteres Bildmaterial finden Sie hier.

Über HD+

HD+ ist die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite in Deutschland. Durch HD+ kommen Zuschauer:innen in Deutschland seit 2009 in den Genuss von hochauflösendem Fernsehen privater Sender. Der Fokus liegt auf dem Empfang über Satellit. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Zudem bietet die HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen und Zugriff auf Mediatheken. Aktuell sind mit dem HD+ Sender-Paket mehr als 80 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 26 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie über 50 frei empfangbare Sender. Dank der direkten Integration von HD+ als TV-App bei neuen TV-Geräten von Samsung, Panasonic, Sony, Philips, Hisense, Vestel und Loewe ist HD+ einfach zu nutzen. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.

Über Loewe

Loewe steht seit fast einem Jahrhundert für Erfindergeist und Consumer Electronics Produkte der Luxusklasse. Von der Gründung 1923 über die Erfindung des elektronischen Fernsehens 1931 hat sich Loewe zu einem weltweit agierenden Traditionsunternehmen entwickelt. Mit 200 Mitarbeitenden und einem internationalen Vertriebsnetzwerk ist die Loewe Technology GmbH heute in 36 Ländern mit ihren hochwertigen, eleganten TV- und Audioprodukten aktiv. Die globale Marke blickt mit Leidenschaft und Stolz auf eine außergewöhnliche Innovationskraft, Tradition und handwerkliche Perfektion "Made in Germany". Die einzigartige Verbindung von German Engineering, Exzellenz, exklusivem Design und Nachhaltigkeit haben die Markenkultur geprägt. Dabei sind die traditionsreiche Manufaktur und der hochtechnologische Produktionsstandort am Stammsitz im oberfränkischen Kronach das Herzstück von Loewe. www.loewe.tv

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell