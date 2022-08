MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Drehstart für MDR-Mockumentary „Irgendwas mit Medien“ (AT)

Leipzig (ots)

Studentische Peinlichkeiten und akademische Absurditäten nehmen MDR und UFA Serial Drama in der Mockumentary „Irgendwas mit Medien“ (AT) aufs Korn. Für die Serie fiel am 25. August in Weimar die erste Klappe.

„Irgendwas mit Medien“ (AT) wird den Alltagswahnsinn junger Studierender ausloten, ihre Sorgen und Nöte genauso fokussieren wie Selbstüberschätzung oder Sinnsuche und nicht zuletzt um die Frage kreisen: Holt mich der „Ernst des Lebens“ bald ein? Die Lebenswelt junger Erwachsener steht hier bewusst im Mittelpunkt: Ob Auszug, die erste Uni-Party, die ersten Studienkurse oder die vielen Fragen der (Groß-)Eltern wie „Und was macht man damit eigentlich?“ – die typischen Herausforderungen des Erwachsenwerdens eben.

Die Idee stammt von Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff, die das Format entwickelt und die Drehbücher geschrieben haben. Weiterhin übernehmen sie die Regie sowie die Hauptrollen. Die beiden Allround-Talente haben selbst in Weimar studiert und die Serie an der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt, wo sie auch spielen wird.

MDR-Hauptredaktionsleiterin Jana Cebulla: „Über dieses neue Format freue ich mich aus ganz vielen Gründen: Zum einen spielt die Serie in Weimar und repräsentiert somit junges Leben in der Region, zum anderen geben wir hier neuen Talenten die Möglichkeit, sich zu verwirklichen. Und mit der UFA haben wir einen Auftragsproduzenten, der im Bereich der fiktionalen Serienproduktion eine sehr große Expertise mitbringt.“

Helga Löbel, Produzentin UFA Serial Drama: „Mit zwei so außergewöhnlichen Talenten zusammen arbeiten zu dürfen, die zudem schreiben, inszenieren und spielen – das ist eine echte Besonderheit. Ich bin sehr dankbar, dass mir Jano und Mirko ihr Vertrauen geschenkt haben und wir so gemeinsam ein wirklich tolles Programm an den Start bringen können. Sehr dankbar bin ich auch dem MDR und Roman Twork, die mit mir gemeinsam erkannt haben, um was für einen Rohdiamanten es sich hier handelt. Dass wir „Irgendwas mit Medien“ (AT) jetzt für die ARD Mediathek produzieren dürfen, empfinde ich für uns alle als große Ehre.“

Zum Inhalt der Serie:

Lennart (Mirko Muhshoff), selbst ernanntes Wunderkind und Überflieger, kommt nach dem Abitur an die Uni und studiert: „Irgendwas mit Medien“ (AT). Während er sich in sein neues Leben einfindet, trifft er immer wieder auf Simon (Jano Kaltenbach), seines Zeichens Langzeitstudent und hauptsächlich genervt von Lennart. Mehr oder weniger gemeinsam müssen die beiden die Herausforderungen des Studiums und des Erwachsenwerdens meistern. Währenddessen wird Lennarts Fernbeziehung zu seiner Freundin Inga immer komplizierter. Und nach mehreren einsamen Partynächten auf der Eckbank, ergebnislosen Textilkunst- und Audiokursen sowie gescheiterten Anbiederungsversuchen auf Dozierendenebene reflektiert Lennart zum ersten Mal sein Leben.

In weiteren Rollen spielen Målin Uschkureit, Ulrike Winkelmann, Valentin Emil Lubberberger sowie Gaststars aus TV, Musik und der Welt der Influencerinnen und Influencer. Mit dabei sind unter anderem Dominique Horwitz („Mordach“, „Verrückt nach Paris“, „Stalingrad“), „Spotlight“-Allstar Lisa Küppers sowie Karim Jamal und Sebastian Meinberg.

„Irgendwas mit Medien“ (AT) ist eine Produktion der UFA Serial Drama im Auftrag des MDR für die ARD Mediathek. Produzentin ist Helga Löbel, Producerin ist Claudia Danne. Autoren, sowie Hauptdarsteller und Regisseure von „Irgendwas mit Medien“ (AT) sind Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff. Die Redaktion beim MDR haben Roman Twork und Barbara Butscher. „Irgendwas mit Medien“ (AT) wurde in der Entwicklung von „Formate aus Thüringen“ sowie ebenfalls in der Produktion von der Thüringer Staatskanzlei gefördert. Die Dreharbeiten finden vom 25. August bis 23. September 2022 in Weimar, unter anderem an der Bauhaus-Universität Weimar, statt.

