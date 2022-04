Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Waldsterben im Land

Halle (ots)

Diese Aufforstung kostet viele Millionen Euro - Geld, das kleine Waldbesitzer mit großen Forstschäden nicht haben. Das Land Sachsen-Anhalt muss daher stärker als bisher die Neubepflanzung unterstützen. Wenn die Landesregierung zwei Milliarden Euro für den Pandemie-Schutz beschließt, dann müssen auch Mittel zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Der Wald ist nicht nur Rohstofflieferant und Erholungsort für Menschen, sondern vor allem ein natürlicher Klimaschützer. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des neuen Landwirtschaftsministers Sven Schulze (CDU), dieses Ökosystem, das an vielen Stellen in Sachsen-Anhalt stark geschädigt ist, wieder in Takt zu bringen.

