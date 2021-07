PHARMA FAKTEN

Digitale Medizin: Die "Teslarisierung" der deutschen Forschung

Der Vorstandsvorsitzende der Charité, Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, sieht mit Sorge, wie sehr sich Deutschland bei der Frage der Digitalisierung von Gesundheitswesen, von Forschung und Medizin, selbst ins Abseits stellt. Er plädiert für eine neue Balance zwischen berechtigten Datenschutzerwägungen und dem Recht von Patient:innen auf eine bessere Versorgung. Ein Gespräch mit dem Chef des größten deutschen Universitätsklinikums über ein Land ohne digitalen Impfpass, über Umsetzungsprobleme und seine Sorge über das, was er die "Teslarisierung" im Gesundheitswesen nennt. Das gesamte Interview finden Sie hier: https://ots.de/WqG2DE. Aus Daten Sinn machen Die Digitalisierung in Gesundheitswesen und Medizin macht eine bessere und zielgerichtete Behandlung von Krankheiten möglich. Diese Erkenntnis hat sich in Deutschland noch nicht richtig durchgesetzt, sagt Prof. Dr. Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG. Ein Gespräch über verpasste Chancen, falsch verstandenen Datenschutz, ideologische Überfrachtung und die Risiken für den Innovationsstandort Deutschland. https://www.pharma-fakten.de/news/details/1102-aus-daten-sinn-machen/ "Wir brauchen Daten für die Forschung" "DATA - gläserner Patient oder endlich Durchblick?" Über diese Frage diskutierten mehrere Fachleute bei einem virtuellen Roundtable im Rahmen der "change4RARE"-Initiative des Pharma-Unternehmens Alexion. Dabei zeigte sich: Es ist gar nicht so einfach, Forschungsinteressen, Digitalisierung und Datenschutz miteinander zu verbinden. https://www.pharma-fakten.de/news/details/1099-wir-brauchen-daten-fuer-die-forschung/ Weitere Artikel rund um die Digitalisierung des Gesundheitswesens haben wir unter folgendem Link zusammengestellt: https://www.pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/digitalisierung/. Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.de Belegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.de. PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland PHARMA FAKTEN ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 14 Unternehmen aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Kern der Initiative ist die Online-Plattform www.pharma-fakten.de, an der eine eigenständige Redaktion kontinuierlich arbeitet. Pharma Fakten berichtet seit 2014 regelmäßig über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische und ökonomische Hintergründe.

