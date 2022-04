MZ zu Ukraine und Kriegsgefahr

Halle/MZ (ots) - Schiebt sich Le Pen am Sonntag an Macron vorbei, wären Abschottung und Nationalismus die neue Agenda im Elyséepalast. Und Le Pen dürfte versuchen, die Axt an die EU zu legen. Zwar hat sie einen von der Regierung verfügten Frexit ausgeschlossen, aber London hat vorgemacht, was sich stattdessen mit einem Referendum anrichten lässt. Und auch über einen weiteren Hebel lässt sich der EU Schaden ...

mehr