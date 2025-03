Saalfelden Leogang Touristik

Saalfelden Leogang – Sonnenskilauf und Frühlingsgefühle

Bild-Infos

Download

Saalfelden Leogang (ots)

Firnabfahrten am Asitz bis 21. April 2025

Wer glaubt, dass sich die Skisaison in Saalfelden Leogang langsam dem Ende zuneigt, der irrt sich. Im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn genießt man feinsten Sonnenskilauf. Die Leoganger Bergbahnen sind sogar noch bis zum 21. April in Betrieb und bieten Gästen sowie Einheimischen das Beste aus beiden Welten: Firnabfahrten am Asitz und Frühlingsgefühle im Tal. Besonders attraktiv ist dieses Angebot auch für Familien.

Für Familien gibt es am Asitz in Leogang und im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn zu Ostern ein besonderes Highlight: Vom 12. bis 21. April 2025 profitieren Eltern vom sogenannten Osterbonus. Kauft ein Elternteil einen Skipass ab vier Tagen, fahren Kinder (Jahrgang 2009 und jünger) gratis mit. Beim „Kids zum Nulltarif“-Package ist sogar die Übernachtung der Kinder inklusive. Auch außerhalb der Osterwoche lädt die Region mit dem Programm „KIDS ON SKI“ Kinder zwischen 3 und 5 Jahren ein, kostenlos Skifahren zu lernen. In ausgewählten Wochen im März 2025 können die kleinen Pistenflitzer gratis an Skikursen teilnehmen - inklusive Skipass, Ausrüstung sowie Übernachtung im Zimmer der Eltern. Eine großartige Möglichkeit für Familien, ihre Kinder spielerisch ans Skifahren heranzuführen.

Biken, Golfen, Workshops

Saalfelden Leogang bietet bis Ostern die perfekte Mischung aus Wintersport, Frühlingsgefühlen und Genussmomenten. Während am Berg noch traumhafte Firnabfahrten locken, beginnt im Tal bereits die Bike-Saison. Ab Anfang April sind die ersten Singletrails freigegeben. Wer es gemütlicher mag, kann mit dem E-Bike auf Entdeckungsreise gehen und im Rahmen der E-Bike-Genusstour regionale Spezialitäten sowie Hofläden erkunden. Unter dem Motto „April! April!“ werden geführte Wanderungen, Workshops zur Pinzgauer Kräuterwelt und außergewöhnliche Erlebnisse wie Alpakaspaziergänge oder mystische Fackelwanderungen angeboten. Auch Golfer dürfen sich freuen: Mitte April öffnen die Golfclubs Gut Brandlhof und Urslautal ihre Greens.

White Pearl Mountain Days

Ein besonderes Event-Highlight erwartet Besucher Ende März: Vom 21. bis 30. März 2025 versprechen die White Pearl Mountain Days im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, präsentiert von Visa, ein wahres Fest für alle Sinne. Eingebettet in die herrliche Kulisse schneeweißer Berggipfel garantiert die gelungene Mischung aus Sonnenskilauf, Balance & Recovery, feinster Kulinarik und internationalen Top-Acts eine geballte Ladung an Glücksmomenten.

Kulinarik und Entspannung

Kulinarische Höhepunkte gibt es nicht nur auf den Skihütten beim Sonnenskilauf am Berg, sondern auch in den von Gault&Millau sowie dem Guide MICHELIN ausgezeichneten Gourmetrestaurants in Saalfelden Leogang. Nach einem aktiven Tag laden die großzügigen Wellnessbereiche der heimischen Hotellerie mit Saunen, Massagen und Panoramapools zum Entspannen ein. Zahlreiche Hotels in Saalfelden Leogang bleiben bis Ostern geöffnet, einige empfangen ihre Gäste sogar 365 Tage im Jahr ohne Schließtage.

Weitere Informationen: www.saalfelden-leogang.com

Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuell