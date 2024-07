Saalfelden Leogang Touristik

Secret Season Herbst in Saalfelden Leogang

Saalfelden Leogang (ots)

Raus in die goldene Natur, rein in die kuscheligen SPAs

Es gibt viele gute Gründe, seinen Urlaub in Saalfelden Leogang zu verbringen. Im Herbst vielleicht sogar noch ein paar mehr. Denn die goldene Jahreszeit ist hier ideal für Outdoor-Aktivitäten, wohltuende Wellness-Anwendungen und Menschen, die jederzeit etwas Köstliches auf den Teller bekommen wollen. Dazu locken herbstliche Geheimtipps zum Ausprobieren, wie Sternennächte unter freiem Himmel, eine Sonnenuntergangswanderung oder ein Safran-Gin aus echtem Leoganger Safran.

Verlängerter Urlaubs-Spaß für Wanderer und Biker

Ob zu Fuß oder auf dem Fahrradsattel – Saalfelden Leogang hält Urlauber auch im Herbst in Bewegung. Entweder bei einer idyllischen Wanderung durch die bunte Bergwelt oder mit viel Action im Bikepark Leogang, auf dessen Lines und Trails es die Hänge hinab geht. Weil die Leoganger Bergbahnen den ganzen Herbst bis zum Start des Skibetriebes durchgehend fahren, bringen sie die Gäste jederzeit an ihr Ziel: Zum Beispiel zum neuen Waldbaden-Wanderweg am Asitz oder zum Naturkino und den TONspur-Inseln. Gut zu wissen: Zwei Berg- und Talfahrten pro Person und Tag sind mit der Saalfelden Leogang Card bis zum Start des Skibetriebes inkludiert. Der Epic Bikepark mit seinem 30.000 Quadratmeter großen Übungsareal „Riders Playground“ ist bis zum 3. November geöffnet.

Wer die schöne Landschaft per Roadtrip mit dem E-Auto erkunden möchte, kann das ganz entspannt angehen. Allein auf den Parkplätzen der Asitz- und Steinbergbahn stehen 20 Ladestationen für E-Fahrzeuge zur Verfügung, darunter sind zwei Schnelllader. Dazu gibt es in der Region Saalfelden Leogang ausreichend weitere Ladestationen. Auch die Anreise per Bahn nach Saalfelden Leogang geht ganz bequem, erspart Zeit und Nerven.

Geheimtipps: Unterm Sternenhimmel schlafen und in den Sonnenuntergang wandern

Saalfelden Leogang steht für besondere Momente: Einige davon erlebt man zum Beispiel während der Sonnenuntergangswanderung zur Einsiedelei, eine der letzten bewohnten Eremitagen Europas. Vor einer atemberaubenden Kulisse wandert man in den herrlichen Sonnenuntergang. Eine weitere schöne Tour ist die Heilpflanzenwanderung (bis Anfang November möglich). Teilnehmer:innen bekommen dabei bestimmt auch den einen oder anderen guten Ratschlag, wie man gesund durch die dann nahende, kalte Winterzeit kommen kann. Tipp: mit der Saalfelden Leogang Card sind die geführten Touren sogar inkludiert. Beide finden im Rahmen des wöchentlichen Erlebnisprogrammes „365 Tage Aktiv & Kreativ“ statt.

So schön Saalfelden Leogang am Tage ist, so aufregend ist es in der Nacht: Denn in klaren Nächten bietet sich ein wundervoller Blick auf den Sternenhimmel – die geringe Lichtverschmutzung sei Dank. Für echte Sternefans gibt es die Möglichkeit quasi unter freiem Himmel zu übernachten: Am Vogelsanghof in Leogang beispielsweise, kann man von transparenten Cubes aus die Milchstraße betrachten und schließlich unter dem Firmament einschlafen.

Wer auf der Suche nach einem ausgefallenen Mitbringsel ist: In Saalfelden Leogang wird seit kurzer Zeit hochwertiger Bio-Safran angebaut. Passend dazu ist bereits der erste regionale Safran-Gin auf dem Markt (Stockis Mountain Destillerie). Für echte Feinschmecker gibt es sogar eine kulinarische E-Bike-Genusstour. Hier wird von Direktvermarkter zu Direktvermarkter geradelt und in den vielen Hofläden selbstgemachte Produkte verkostet.

Genuss-Garantie: Ein Hoch auf die Pinzgauer Küche

Mit knurrendem Magen geht in Saalfelden Leogang niemand ins (Hotel-)Bett. Dafür ist die Pinzgauer Küche zu schmackhaft und zu deftig. Hier kommt garantiert nur Gutes auf den Tisch: Denn rund 70 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe in Saalfelden Leogang sind Bio-Betriebe und dank des Gütesiegels „ECHT.GSUND.GUAD.“ auf einen Blick erkennbar. Die heimischen Direktvermarkter beliefern auch die ausgezeichneten Hauben-Restaurants der Region – 14 Hauben von Gault&Millau verteilen sich auf fünf Restaurants. Ob auf bewirtschafteten Almen und Hütten, in einem Bergrestaurant oder in einer Gourmet-Küche – in Saalfelden Leogang schmeckt es einfach „guad“.

Erstklassige Wellnesshotels: In den Wohlfühlmodus schalten

Wer fleißig durch die Berge gewandert ist, hat sich abends – oder auch einen ganzen Tag – Erholung in einem der modernen SPAs in den schönen Wellnesshotels der Region verdient. Es sind perfekte Orte, um in den Wohlfühlmodus zu schalten: Denn gerade im Herbst ist der Gang in eine aufgeheizte Sauna eine echte Belohnung. Am besten gönnt man sich noch eine wohltuende Wellnessbehandlung wie ein duftendes Kräuterbad oder eine Massage. Auch Ayurveda oder Yoga in der Natur gehören zum Angebot. Egal, was man sich rauspickt, Entspannung und neue Energie wird jeder spüren.

Wie hoch die Qualität der Wellnesshotels ist, zeigt der neue Hotel Guide 2024 von Falstaff: Das Naturhotel Forsthofgut steht mit 100 von 100 Punkten auf Platz 2 in Österreich, zudem wurden die Betreiber Christoph und Christina Schmuck zu den Hoteliers des Jahres gewählt. Des Weiteren wurde das Hotel Krallerhof für den besten SPA in ganz Österreich ausgezeichnet. Mit dem Naturhotel Forsthofgut, dem Hotel Krallerhof und dem Eco Premium Resort Priesteregg sind gleich drei Leoganger Betriebe unter den TOP 5 in Salzburg gelistet.

