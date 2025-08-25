Rechtskommunikationsgipfel am 13. November 2025 in Berlin / Jetzt anmelden

prmagazin

Rechtskommunikationsgipfel am 13. November 2025 in Berlin

Remagen

Das Programm für den diesjährigen Rechtskommunikationsgipfel (RKG) von Consilium und prmagazin steht. Der jährliche Fachkongress gastiert am 13. November 2025 im Haus der Commerzbank am Brandenburger Tor (Pariser Platz 1, 10117 Berlin). Los geht's mit einem Get-Together am Vorabend.

Der Rechtskommunikationsgipfel ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland. Bei dem eintägigen Event tauschen sich Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und Kanzleien, Juristen, Wirtschafts- und Fachjournalisten sowie Berater über die neuesten Trends in der Litigation-PR, Krisenkommunikation und -prophylaxe aus und diskutieren aktuelle Fälle.

Zu den Referenten zählen in diesem Jahr prominente Persönlichkeiten wie Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, Heckler & Koch-CEO Jens Bodo Koch, der ehemalige Bundesfinanzminister und frühere FDP-Chef Christian Lindner sowie Ex-Regierungssprecher Steffen Hebestreit (Detailprogramm s.u.). Beim Get-Together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Bühnengesprächen gibt es Gelegenheit zum Netzwerken.

Der RKG findet bereits zum achten Mal statt. 2017 gastierte das Event in Berlin (Gastgeber: Deutsche Bahn), 2018 in Frankfurt am Main (Commerzbank), 2019 in München (Munich Re), 2021 - nach einer coronabedingten Zwangspause - wieder in Berlin (Deutsche Post DHL), 2022 in Frankfurt am Main (Commerzbank), 2023 in München (Munich Re) und 2024 in Berlin (Commerzbank) .

Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt.

+++

Das Programm:

Montag, 12. November 2025

19:00 Uhr: Get-Together bei Drinks und Fingerfood

inkl. RKG-Vorabendimpuls: "Zwischen Urteil und öffentlicher Meinung: Wie beschleunigte Verfahren die Demokratie stärken sollen" (Dr. Stefanie Hubig, Bundesministerin der Justiz)

+++

Dienstag, 13. November 2025

08:15 Uhr: Anmeldung mit Kaffee-Empfang

09:00 Uhr: Begrüßung (Martin Wohlrabe, Geschäftsführer Consilium Rechtskommunikation)

09:15 Uhr: Eröffnungsvortrag: "Zwischen Erwartung und Erklärung: Mediale Zeitenwende in der Kanzlerkommunikation" (Steffen Hebestreit, Regierungssprecher von Bundeskanzler a. D. Olaf Scholz)

09:45 Uhr: "Amber Heard's attorney on litigation tactics and media realities in a transatlantic comparison of Johnny Depp vs Amber Heard" (Elaine Charlson Bredehoft, langjährige Anwältin von Amber Heard und Partnerin bei Charlson Bredehoft Cohen Brown & Nadelhaft)

10:30 Uhr: Kaffeepause

11:00 Uhr: Keynote: "Message, Momentum und bloß keine Missverständnisse - Kommunikationsbeobachtungen aus der Spitzenpolitik" (Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen a. D. und Bundesvorsitzender der FDP a. D.)

11:45 Uhr: "Deutschland nach der Zeitenwende - Mediale Herausforderungen und Chancen auf dem Weg zur Sicherheitsarchitektur von morgen" (Dr. Jens Bodo Koch, CEO Heckler & Koch - im Gespräch mit Martin Wohlrabe, Consilium)

12:15 Uhr: Mittagessen

14:00 Uhr: "Demokratie, Menschenrechte und Öffentlichkeit: Herausforderungen bei der Rechtswahrung in digitalen Räumen" (Stefan von Raumer, Präsident Deutscher Anwaltverein | Josephine Ballon, CEO HateAid - im Gespräch mit Maximilian Herke, Consilium)

14:45 Uhr: Kaffeepause

15:15 Uhr: "Rechtsstaatlichkeit als Kommunikationsthema - Chance und strategischer Imperativ für Unternehmen" (Klaus Heiermann, Mitglied des Vorstands der ARAG | Dr. Kirsten Saßmann, Head of Group Legal Corporate Finance Commerzbank - im Gespräch mit Maximilian Schwärecke, Consilium)

15:45 Uhr: "Öffentliche Verurteilung trotz Unschuldsvermutung - mediale Verantwortung und juristische Aufarbeitung in der Causa Gelbhaar" (Stefan Gelbhaar, ehem. Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen | Fabian Bauer, LL. M., Counsel SKW Schwarz - im Gespräch mit Daria Gladkov, Consilium)

16:45 Uhr: Ende der Veranstaltung

