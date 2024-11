prmagazin

Das prmagazin ist Medienpartner bei einer weiteren Fachveranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management: Neben der 1. Jahreskonferenz Krisenprävention am 4. Dezember 2024 begleitet die Fachzeitschrift auch den RISC-Kongress 2024. Die achte Auflage des Events findet am 3. Dezember 2024 auf dem Campus der Hochschule in Frankfurt statt. Für prmagazin-Abonennten und Neuabonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren.

Erfolgreiches Compliance-Management ist mehr als die Summe aller Teile und muss umfassend gedacht werden - von der Personalstrategie über Governance-Funktionen bis hin zum Agieren aller Akteure in einer Organisation. Diesem Thema widmet sich der RISC-Kongress. Schwerpunktthemen in diesem Jahr sind unter anderem:

Ganzheitliches Risikomanagement und effiziente Verzahnung der Governance-Funktionen: Compliance, Risikomanagement, Interne Revision und IKS

Digitalisierung und die Herausforderung in der Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie Transformation in Governance-Funktionen und Compliance - Herausforderungen, Gefahren und Chancen

Datenschutz- und Datensicherheit und die Schnittstelle zu Recht, Compliance & Security | Auswirkungen auf die Compliance-Arbeit

Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie durch Unternehmen | Hinweisgeberschutz, Corporate Governance & interne Ermittlungen

Compliance-Ermittlungen: Multidisziplinarischer Ansatz

Die neue Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

ESG-Compliance | Risiken von ESG-Verstößen und die aktive Nachhaltigkeitssteuerung

Ein Get-together am Ende des Konferenztags bietet die Möglichkeit zum persönlichen Austausch und Netzwerken.

Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer vor der Anmeldung zum RISC-Kongress ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt. Infos zum Anmeldeprozedere für Abonnenten und Neuabonnenten finden Sie hier, Infos zum prmagazin-Abo hier.

Das Programm:

Ab 8:30 Uhr - Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen

9:30-9:35 Uhr - Eröffnung der Konferenz (Ulrich Martin, Verlagsleiter, Frankfurt School Verlag)

9:35-9:40 Uhr - Einführung in die Konferenz (Prof. Dr. Jörg R. Werner, Professor für Accounting, Frankfurt School of Finance & Management)

9:40-10:15 Uhr - Opening Keynote: Governance Funktionen zu Risikoprävention (Dr. Sebastian Lochen, Group General Counsel, Head of Legal & Compliance, Chief Compliance Officer, thyssenkrupp AG)

10:15-10:45 Uhr - Kooperation und Wertschöpfung: Die Rolle der Internen Revision im ganzheitlichen Risikomanagement (Pia Weckendorf, Head of Internal Audit, Grünenthal Group)

10:45-11:15 Uhr - Risikokultur - der Schlüssel zur Resilienz eines Unternehmens? (Tjerk Schlufter, Head of Risk & Integrity, Chief Compliance Officer, Fresenius SE & Co. KGaA)

11:15-11:45 Uhr - Kaffeepause

11:45-12:15 Uhr - Datenmanagement und Compliance (Olaf Wolters, Business Advisor DACH, SpeakUp)

12:15-13:00 Uhr - Whistleblowing im globalen Kontext: Herausforderungen für multinationale Unternehmen (Dr. Jens Werner, Head of Compliance Governance, RWE AG)

13:00-14:30 Uhr - Mittagspause

14:30-15:00 Uhr - Data-driven Sustainability: Wie werde ich ESG-compliant? (Prof. Dr. Donald Baillie, Head of Risk Solutions DACH & CEE, SAS Institute Software GmbH)

15:00-15:30 Uhr - Kaffeepause

15:30-16:00 Uhr - Standardisierung von KI-Risiken und deren Eingliederung in bestehende Risk-Management-Prozesse (Tobias Rothkegel, Partner, Data Protection, Cyber Security & Blockchain, Osborne Clarke | Dr. Jens Schefzig, Partner, Osborne Clarke)

16:00-16:30 Uhr - Impulskeynote: Mögliche Strategien aus Sicht der Compliance Funktion zum Umgang mit steigenden Risiken und aktuellen Herausforderungen (Dr. Marie von der Groeben, Chief Compliance Officer, Deutsche Telekom AG)

16:30-17:45 Uhr - "Risikomanagement aus Sicht der Aufsichtsgremien & des Vorstands" (Podiumsdiskussion mit Ansgar Finken, Chief Risk Officer, Solarisgroup | Dr. Sebastian Lochen, thyssenkrupp AG | Dr. Marie von der Groeben, Deutsche Telekom AG | Pia Weckendorf, Grünenthal Group | Dr. Jens Werner, RWE AG | Moderation: Tjerk Schlufter, Fresenius SE & Co. KGaA)

17:45-18:00 Uhr - Wrap-up (Prof. Dr. Jörg R. Werner, Professor für Accounting, Frankfurt School of Finance & Management)

Ab 18:00 Uhr - Get-together

Weitere Informationen finden sich auf der Website des Frankfurt School Verlags (direkt zur Anmeldung).

Über das prmagazin

Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es erscheint seit 1975 im Medienhaus Rommerskirchen und richtet sich an Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft und Ausbildung sowie Journalisten. Mehr Informationen: https://prmagazin.de.

Über die Frankfurt School of Finance & Management

Die Frankfurt School of Finance & Management gGmbH (FS gGmbH) ist eine private Business School, die von AACSB, AMBA und EQUIS akkreditiert ist. Sie ist auf Finanz-, Wirtschafts- und Management-Themen spezialisiert und bietet Bachelor-, Master-, MBA- und Promotionsprogramme an sowie Executive Education und Seminare für Berufstätige und Auszubildende. In renommierten Hochschul-Rankings erreicht die Frankfurt School regelmäßig Spitzenpositionen. Darüber hinaus zeichnet sich die Frankfurt School durch ihre Beratungsleistungen aus. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Beratung von Unternehmen und Organisationen in Schwellenländern, insbesondere im Bereich ESG. Neben dem Frankfurter Campus unterhält die Frankfurt School Studienstandorte in Hamburg und München sowie Büros in Ankara, Amman, Istanbul, Nairobi und Tiflis. Mehr unter https://www.frankfurt-school.de. Ergänzend zu ihrem Bildungs- und Beratungsangebot veranstaltet die Frankfurt School mit ihrem Geschäftsbereich Frankfurt School Verlag hochrangige Businesskonferenzen rund um Banking, Finance und Management. Mehr unter https://www.fs-verlag.de.

