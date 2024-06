prmagazin

Rechtskommunikationsgipfel am 19. November 2024 in Berlin

Jetzt anmelden

Bild-Infos

Download

Remagen (ots)

Das Programm für den diesjährigen Rechtskommunikationsgipfel (RKG) von Consilium und prmagazin steht. Der jährliche Fachkongress gastiert am 19. November 2024 im Haus der Commerzbank am Brandenburger Tor (Pariser Platz 1, 10117 Berlin). Los geht's mit einem Get-Together am Vorabend. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Der Rechtskommunikationsgipfel ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland. Bei dem eintägigen Event tauschen sich Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und Kanzleien, Juristen, Wirtschafts- und Fachjournalisten sowie Berater über die neuesten Trends in der Litigation-PR, Krisenkommunikation und -prophylaxe aus und diskutieren aktuelle Fälle. Zu den Referenten zählen in diesem Jahr prominente Persönlichkeiten wie Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann und GDL-Chef Claus Weselsky (siehe Detailprogramm unten). Beim Get-Together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Bühnengesprächen gibt es Gelegenheit zum Netzwerken.

Der RKG findet bereits zum achten Mal statt. 2017 gastierte das Event in Berlin (Gastgeber: Deutsche Bahn), 2018 in Frankfurt am Main (Commerzbank), 2019 in München (Munich Re), 2021 - nach einer coronabedingten Zwangspause - wieder in Berlin (Deutsche Post DHL), 2022 erneut in Frankfurt am Main (Commerzbank) und 2023 zum zweiten Mal in München (Munich Re).

Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt.

;> ;> Mehr Informationen

;> ;> Direkt zur Anmeldung

+++++

Das Programm:

>> Montag, 18. November 2024

19:00 Uhr: Get-Together bei Drinks und Fingerfood

inkl. RKG-Vorabendimpuls: "Instrumentalisierung von Gerichten durch Litigation PR - am Beispiel des Correctiv-Berichts über das Treffen in Potsdam" (Dr. Felix Zimmermann, Chefredakteur Legal Tribune Online)

>> Dienstag, 19. November 2024

+++++ 08:15 Uhr: Anmeldung mit Kaffee-Empfang +++++

09:00 Uhr: Begrüßung (Martin Wohlrabe, Consilium Rechtskommunikation; Philipp Encz, Bereichsvorstand Group Management Communications der Commerzbank)

09:15 Uhr: Eröffnungsvortrag: "Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung: Einfacher wirtschaften, effizienter regieren" (Dr. Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz)

09:45 Uhr: Bühnengespräch: "Rechtliche Absicherung als Fundament - wie kommuniziert der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Durchsetzung seiner Rechte?" (Ulrike Demmer, Intendantin des rbb)

+++++ 10:15 Uhr: Kaffeepause +++

10:45 Uhr: "Der Fall Wirecard - Pressearbeit aus Sicht der Aufsichtsbehörde" (Michael Sell, Leiter der Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS))

11:15 Uhr: Bühnengespräch: "Perspektivwechsel: Wie hat sich das Verhältnis zwischen Communications und Legal gewandelt?" (Dr. Christian Wagner, Bereichsvorstand Group Management Legal, Chefsyndikus der Commerzbank; Philipp Encz, Bereichsvorstand Group Management Communications der Commerzbank)

+++++ 12:00 Uhr: Mittagessen +++++

13:00 Uhr: Bühnengespräch: "Vergangenheitsbewältigung in der Gegenwart: Kommunikation zu Krupp" (Volker Troche, Sprecher des Vorstands der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung; Barbara Wolf, Head of Communications der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

13:30 Uhr: In Kooperation mit The Crisis & Litigation Communicators Alliance (CLCA): "Insights from Fleet Street: Navigating Privacy, Defamation, and Data Breaches as Reputation Advisor in the City of London" (Melanie Riley, Managing Director bei Bell Yard)

+++++ 14:00 Uhr: Kaffeepause +++++

14:30 Uhr: Impuls I: "WhatsApp, Telegram, Signal - und alles liest der Staatsanwalt? Einige Hinweise zu Unternehmenskommunikation 2.0" (Dr. Simone Kämpfer, Partnerin bei Freshfields)

14:45 Uhr: Impuls II: "Rechtsprechung im Rampenlicht und dennoch unabhängig. Ein kurzer Erfahrungsbericht" (Anne Meier-Göring, Richterin an der Jugendkammer des Landgerichts Hamburg)

15:00 Uhr: Anschließend an die o.g. Impulse: Gemeinsames Bühnengespräch: "Zwischen MeToo und Fake News - wie der Rechtsstaat (auch) in den Medien zu schützen ist"

15:45 Uhr: "Von der Fusion zur Führung: Chancen und Herausforderungen für Großkanzleien auf dem Weg an die Spitze" (Dr. Wolf Bussian, Managing Partner of Germany bei A&O Shearman)

+++++ 16:15 Uhr: Kaffeepause +++++

16:30 Uhr: "Zwischen Recht und Widerstand: GDL-Chef Claus Weselsky über Kommunikationsstrategien in Arbeitskämpfen" (Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer)

+++++ 17:15 Uhr: Ende der Veranstaltung +++++

;> ;> Mehr Informationen

;> ;> Direkt zur Anmeldung

+++

prmagazin:

Das prmagazin, Veranstaltungspartner der ersten Stunde beim Rechtskommunikationsgipfel, ist die führende Fach­zeit­schrift für die Kommuni­kations­branche im deutsch­sprachigen Raum. Es erscheint seit 1975 im Medien­haus Rommers­kirchen und richtet sich an Kommuni­kations­profis in Unter­nehmen und Organi­sationen, PR-Agenturen, Wissen­schaft und Aus­bildung sowie Journa­listen.

Consilium Rechtskommunikation:

Consilium Rechtskommunikation, der Veranstalter des Rechtskommunikationsgipfels, gehört zu den führenden Litigation-PR-Agenturen in Deutschland. Das Haus berät Unternehmen, Kanzleien, Behörden und Einzelpersonen im Umfeld juristischer Auseinandersetzungen. Consilium Rechtskommunikation hat seinen Sitz in Berlin und ist bundesweit tätig.

Commerzbank:

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp elf Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Im internationalen Geschäft begleitet die Bank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden.

Original-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell