prmagazin ist Podcast-Partner der GPRA Young Professionals

Erste Folge am 16. Oktober 2023

Remagen (ots)

Das prmagazin legt zusammen mit den GPRA Young Professionals, der Nachwuchsinitiative der Gesellschaft Public Relations Agenturen, den Podcast des Agenturverbands neu auf. Das Format mit dem Titel "Kommunikationscafé - der Podcast der GPRA" dreht sich um aktuelle Branchenthemen und Trends, zuletzt etwa den Umbruch in der Medienarbeit, die Rolle von Kommunikationsberatungen in der heutigen Zeit und die Macht von Bildern in der PR.

Die Auftaktfolge erscheint am 16. Oktober 2023 und beschäftigt sich mit dem Thema "Thought Leadership in der PR". Zu Gast sind Georg Meck, Chefredakteur Focus und Focus Money, und Heiko Geibig, PR Director bei MSL in Deutschland. Abrufbar ist die Sendung überall dort, wo es Podcasts gibt.

Die einzelnen Folgen sind 30 Minuten lang und erscheinen monatlich. Die Moderation übernehmen wechselnde Mitglieder der Young Professionals, die mit Gästen aus der Kommunikations- und Medienbranche sprechen. Seit dem Start im Jahr 2019 hat der Podcast insgesamt rund 13.000 Streams erreicht.

"Für das prmagazin ist die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs ein wichtiges Anliegen. Wir freuen uns auf die frische Perspektive der Young Professionals und darauf, gemeinsam mit spannenden Gesprächspartnern Branchenthemen zu beleuchten, die den Nachwuchs bewegen", sagt Christina Ullrich, Verantwortliche Redakteurin des prmagazins.

Alicia Altvatter, Sprecherin der GPRA Young Professionals: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem prmagazin! Das ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres Podcasts. Unser Ziel als Young Professionals ist, aktiv die Branche mitzugestalten und über die Themen, die unseren Alltag betreffen, zu sprechen. Das machen wir bereits seit einiger Zeit in unserem Podcast und sind begeistert, dies nun auch in Zukunft gemeinsam mit einem so renommierten Titel fortzusetzen und aktuelle Diskussionen noch intensiver führen zu können."

Alexandra Groß, Präsidentin der GPRA, kommentiert: "Die Zusammenarbeit mit dem prmagazin ist eine starke Auszeichnung für den Podcast unserer Young Professionals. In der Kooperation verbinden sich neben spannenden Themen vor allem unterschiedliche Perspektiven auf unsere Branche. Es ist schön zu sehen, wie sich der Podcast seit der ersten Folge kontinuierlich weiterentwickelt hat."

Die Podcast-Gruppe bei den GPRA Young Professionals besteht derzeit aus Alicia Altvatter (Weber Shandwick), Lena Wiegand (Fink & Fuchs), Stefanie Bäuerle (Sympra), Rebecca Itt (FleishmanHillard), Johanna-Sophie Humbert (SGC), Felix Kupferer (fischerAppelt) und Hendrik Stamm (Edelman).

Zum prmagazin:

prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Der Titel erscheint seit 1975 im Medienhaus Rommerskirchen und richtet sich an Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft und Ausbildung sowie Journalisten.

