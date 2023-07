Rechtskommunikationsgipfel am 21. November 2023 in München / Jetzt anmelden

prmagazin

Rechtskommunikationsgipfel am 21. November 2023 in München

Remagen (ots)

Am 21. November 2023 findet der nächste Rechtskommunikationsgipfel (RKG) von Consilium Rechtskommunikation und prmagazin statt. Der jährliche Fachkongress gastiert in diesem Jahr bei der Munich Re in München.

Bei der größten Veranstaltung ihrer Art in Deutschland tauschen sich Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und Kanzleien, Juristen, Wirtschafts- und Fachjournalisten sowie Berater einen ganzen Tag lang über die neuesten Trends in Litigation-PR und Krisenkommunikation aus und diskutieren aktuelle Fälle. Beim Get-together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Bühnengesprächen gibt es Gelegenheit zum Netzwerken. Moderiert wird der Tag von Angela Wefers, Leiterin des Berlin-Büros der Börsen-Zeitung.

Der RKG geht damit bereits ins siebte Jahr. 2017 gastierte das Event in Berlin (Gastgeber: Deutsche Bahn), 2018 in Frankfurt am Main (Commerzbank), 2019 in München (Munich Re), 2021 - nach einer coronabedingten Zwangspause - wieder in Berlin (Deutsche Post DHL) und 2022 erneut in Frankfurt am Main (Commerzbank).

Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt.

Das Programm:

Montag, 20. November 2023

19:00 Uhr: Get-Together bei Drinks und Fingerfood (Munich Re, Eingang Gedonstraße 10, 80802 München)

Dienstag, 11. November 2023

08:15 Uhr: Anmeldung mit Kaffee-Empfang (Munich Re, Eingang Giselastraße 21, 80802 München)

09:00 Uhr: Begrüßung (Martin Wohlrabe, Consilium Rechtskommunikation / Andreas Lampersbach, Munich Re)

09:15 Uhr: Eröffnungsvortrag: "Krisen, Kartelle, Inflation: Hüter des Wettbewerbs im medialen Kreuzfeuer" (Andreas Mundt, Bundeskartellamt)

10:00 Uhr: Bühnengespräch: "Im Visier der Hacker: Wie Dax-Mitglied Continental und Großkanzlei Kapellmann zu Cyber-Attacken kommunizieren" (Dr. Thomas Jelitte, Kapellmann / Birgit Hiller, Continental)

10:30 Uhr: Kaffeepause

11:00 Uhr: Keynote: "Zwischen Geheimhaltung und öffentlicher Aufmerksamkeit: Wie kommuniziert ein Nachrichtendienst sicherheitsrechtliche Interessen?" (Dr. Bruno Kahl, Bundesnachrichtendienst)

11:45 Uhr: In Kooperation mit The Crisis & Litigation Communicators Alliance (CLCA): "The Dark Net Rises: How disinformation and smear campaigns threaten corporations and how they can protect themselves" (Mark Turnage, DarkOwl)

12:30 Uhr: Mittagessen

13:30 Uhr: "Manager vor Gericht - die Herausforderungen von Wirtschaftsjournalismus im Strafverfahren" (Lisa Nienhaus, Süddeutsche Zeitung)

14:15 Uhr: "KI und Haftung - was kommt da auf die Litigation-PR zu?" (Prof. Thomas Klindt, Noerr)

15:00 Uhr: Kaffeepause

15:30 Uhr: "Vertrauen und Angst: wie Kommunikation Probleme schafft - und löst." (Prof. Volker Boehme-Neßler, Consilium Rechtskommunikation)

16:15 Uhr: "ESG-Kooperationen und Kartellrecht - Rechtskommunikation als wichtiges Instrument zur Auflösung etwaiger Konflikte" (Dr. Stefan Gehring, Munich Re)

17:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

prmagazin:

Das prmagazin, Veranstaltungspartner der ersten Stunde beim Rechtskommunikationsgipfel, ist die führende Fach­zeit­schrift für die Kommuni­kations­branche im deutsch­sprachigen Raum. Es erscheint seit 1975 im Medien­haus Rommers­kirchen und richtet sich an Kommuni­kations­profis in Unter­nehmen und Organi­sationen, PR-Agenturen, Wissen­schaft und Aus­bildung sowie Journa­listen.

Consilium Rechtskommunikation:

Consilium Rechtskommunikation, der Veranstalter des Rechtskommunikationsgipfels, gehört zu den führenden Litigation-PR-Agenturen in Deutschland. Das Haus berät Unternehmen, Kanzleien, Behörden und Einzelpersonen im Umfeld juristischer Auseinandersetzungen. Consilium Rechtskommunikation hat seinen Sitz in Berlin und ist bundesweit tätig.

Munich Re:

Munich Re, gegründet im Jahr 1880, ist ein weltweit führender Anbieter von Rück­ver­sicherung, Erst­ver­sicherung und ver­sicherungs­nahen Risiko­lösungen. Die Unter­nehmens­gruppe besteht aus den Geschäfts­feldern Rück­ver­sicherung und Ergo sowie dem Vermögens­manager Meag. Munich Re ist weltweit und in allen Ver­sicherungs­sparten aktiv.

