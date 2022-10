prmagazin

Rechtskommunikationsgipfel 2022 in Frankfurt

Anmeldeschluss: 10. November 2022

In knapp vier Wochen trifft sich die Branche zum fünften Rechtskommunikationsgipfel von Consilium Rechtskommunikation und prmagazin. Der jährliche Fachkongress findet am 15. November 2022 im 49. Stock des Commerzbank-Towers in Frankfurt am Main statt. Anmeldeschluss ist der 10. November 2022.

Bei der größten Veranstaltung ihrer Art in Deutschland tauschen sich Kommunikationsprofis aus Unternehmen und Organisationen, Juristen, Wirtschafts- und Fachjournalisten, Litigation-PR-Berater und Kanzleikommunikatoren einen ganzen Tag lang über die neuesten Trends in der Krisenkommunikation und Litigation-PR aus und diskutieren aktuelle Fälle. Beim Get-together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Bühnengesprächen gibt es Gelegenheit zum Netzwerken. Moderiert wird der Tag von Angela Wefers von der Börsen-Zeitung.

Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt.

Das Programm

Montag, 14. November 2022

19:00 Uhr: Get-together bei Drinks und Fingerfood

Dienstag, 15. November 2022

08:15 Uhr: Registrierung mit Kaffee-Empfang

09:00 Uhr: Begrüßung (Martin Wohlrabe, Consilium; Sven Korndörffer, Commerzbank; Angela Wefers, Börsen-Zeitung)

09:15 Uhr: "Wie können wir die Meinungs- und Pressefreiheit schützen?" (Prof. Dr. Roman Poseck, Hessischer Minister der Justiz)

10:00 Uhr: Bühnengespräch: "Shortseller-Attacken und Krisenkommunikation: Wie Grenke die rechtlich-kommunikativen Implikationen meisterte" (Dr. Sebastian Hirsch, Grenke; Stefan Wichmann, Grenke; Moderation: Angela Wefers, Börsen-Zeitung)

10:30 Uhr: Kaffeepause

11:00 Uhr: Bühnengespräch: "Zusammen für den Mandanten: Wie die Verknüpfung von Litigation und PR gelingt" (Dr. Joos Hellert, Eversheds Sutherland; Martin Wohlrabe, Consilium; Moderation: Angela Wefers, Börsen-Zeitung)

11:30 Uhr: "Recht verständlich erklärt - wie die Brücke von komplexen Rechtsfragen zur Qualitätsberichterstattung gelingt" (Dr. Sarah Tacke, ZDF)

12:15 Uhr: "Strategische Kommunikation im Spannungsfeld zwischen Recht und Öffentlichkeit. Litigation-PR als Praxis- und Forschungsfeld" (Prof. Dr. Peter Szyszka, Hochschule Hannover)

12:45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

13:45 Uhr: "Zwischen Aktion und Reaktion - die kommunikativen Herausforderungen in Masseverfahren aus anwaltlicher Perspektive" (Prof. Dr. Hans-Patrick Schroeder, Freshfields)

14:30 Uhr: "Von Wirecard bis DWS: Was Wirtschaftsjournalismus in komplexen (und transnationalen) Fällen leistet" (Lisa Nienhaus, Die Zeit)

15:15 Uhr: Kaffeepause

15:45 Uhr: "Der tägliche Spagat in der Unternehmenskommunikation auf dem Weg an die Börse - was will man und was darf man erzählen?" (Christoph Sieder, Syngenta Group)

16:30 Uhr: Bühnengespräch: "Communications und Legal - ein unversöhnlicher Widerspruch?" (Dr. Hanno Teuber, Commerzbank; Silvana Herold, Commerzbank; Moderation: Angela Wefers, Börsen-Zeitung)

17:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

