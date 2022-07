prmagazin

Rechtskommunikationsgipfel, 15. November 2022 in Frankfurt

Das Programm steht

Bild-Infos

Download

Remagen (ots)

Der Rechtskommunikationsgipfel von Consilium Rechtskommunikation und prmagazin geht in die fünfte Runde. Nach erfolgreichen Veranstaltungen in Berlin (2017), Frankfurt am Main (2018), München (2019) und - nach einer coronabedingten Zwangspause - wieder in Berlin (2021) kommt das jährliche Branchentreffen am 15. November 2022 erneut nach Frankfurt. Kooperationspartner ist die Commerzbank, Veranstaltungsort der 49. Stock des Commerzbank-Towers.

Bei dem größten Event seiner Art in Deutschland haben Kommunikationsprofis aus Unternehmen und Organisationen, Juristen, Wirtschafts- und Fachjournalisten, Litigation-PR-Berater und Kanzleikommunikatoren einen ganzen Tag lang Gelegenheit, sich über die neuesten Trends in der Krisenkommunikation und Litigation-PR auszutauschen und aktuelle Fälle zu diskutieren. Beim Get-together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Diskussionsrunden gibt es Gelegenheit zum Netzwerken. Moderiert wird der Tag von Angela Wefers von der Börsen-Zeitung.

Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt.

;> ;> Mehr Informationen zum Rechtskommunikationsgipfel

>> Direkt zur Anmeldung

Das Programm

Montag, 14. November 2022

19:00 Uhr: Get-Together bei Drinks und Fingerfood

Dienstag, 15. November 2022

08:15 Uhr: Registrierung mit Kaffee-Empfang

09:00 Uhr: Begrüßung (Martin Wohlrabe, Consilium; Sven Korndörffer, Commerzbank; Angela Wefers, Börsen-Zeitung)

09:15 Uhr: "Wie können wir die Meinungs- und Pressefreiheit schützen?" (Prof. Dr. Roman Poseck, Hessischer Minister der Justiz)

10:00 Uhr: Bühnengespräch: "Zusammen für den Mandanten: Wie die Verknüpfung von Litigation und PR gelingt" (Dr. Joos Hellert, Eversheds Sutherland; Martin Wohlrabe, Consilium; Moderation: Angela Wefers, Börsen-Zeitung)

10:30 Uhr: Kaffeepause

11:00 Uhr: Bühnengespräch: "Shortseller-Attacken und Krisenkommunikation: Wie Grenke die rechtlich-kommunikativen Implikationen meisterte" (Dr. Sebastian Hirsch, Grenke; Stefan Wichmann, Grenke; Moderation: Angela Wefers, Börsen-Zeitung)

11:30 Uhr: "Recht verständlich erklärt - wie die Brücke von komplexen Rechtsfragen zur Qualitätsberichterstattung gelingt" (Dr. Sarah Tacke, ZDF)

12:15 Uhr: "Strategische Kommunikation im Spannungsfeld zwischen Recht und Öffentlichkeit. Litigation-PR als Praxis- und Forschungsfeld" (Prof. Dr. Peter Szyszka, Hochschule Hannover)

12:45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

13:45 Uhr: "Zwischen Aktion und Reaktion - die kommunikativen Herausforderungen in Masseverfahren aus anwaltlicher Perspektive" (Prof. Dr. Hans-Patrick Schroeder, Freshfields)

14:30 Uhr: "Von Wirecard bis DWS: Was Wirt­schafts­journa­lis­mus in kom­plexen (und trans­nationalen) Fällen leistet" (Lisa Nienhaus, Die Zeit)

15:15 Uhr: Kaffeepause

15:45 Uhr: "Der tägliche Spagat in der Unter­nehmens­kommuni­kation auf dem Weg an die Börse - was will man und was darf man erzählen?" (Christoph Sieder, Syngenta Group)

16:30 Uhr: Bühnengespräch: "Communications und Legal - ein unversöhnlicher Widerspruch?" (Dr. Hanno Teuber, Commerzbank; Silvana Herold, Commerzbank; Moderation: Angela Wefers, Börsen-Zeitung)

17:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

;> ;> Mehr Informationen zum Rechtskommunikationsgipfel

>> Direkt zur Anmeldung

Original-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell