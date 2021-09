Sky Deutschland

Die Dokumentation zur fiktionalen Serie "Die Ibiza Affäre": "Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi"

Ab 21. Oktober auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

Am 26. Oktober auf Sky Documentaries

Eine Produktion von i&u TV im Auftrag von Sky Studios

Wie die beiden Investigativ-Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier einen Politskandal aufdeckten

Head-Autor und Regisseur Jörg Falbe rekonstruiert den Fall anhand von Interviews mit einigen Beteiligten sowie Kennern der österreichischen Polit-Szene

Am 17. Mai 2019 löst ein heimlich aufgenommenes Video den größten österreichischen Politik-Skandal der Nachkriegsgeschichte aus: die Ibiza-Affäre. Der Dokumentarfilm "Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi" rekapituliert die Geschehnisse bis zur Veröffentlichung des brisanten Materials durch die "Süddeutsche Zeitung" und "Der Spiegel". Die neunzigminütige Dokumentation ist eine Produktion von i&u TV im Auftrag von Sky Studios und ist ab dem 21. Oktober auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Am 26. Oktober ist "Das Ibiza Video: Ein journalistischer Krimi" ab 20.15 Uhr auf Sky Documentaries zu sehen. Ebenfalls ab 21. Oktober wird die vierteilige fiktionale Serie "Die Ibiza Affäre", produziert von W&B Television im Auftrag von Sky Studios auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar sein. Den internationalen Vertrieb verantwortet NBCU Global Distribution im Auftrag von Sky Studios.

Lucia Vogdt, Executive Producer, Sky: "'Die Ibiza-Affäre' ist einerseits ein politischer Skandal der seinesgleichen sucht und andererseits vor allem ein sehr wichtiges Beispiel dafür, welch zentrale Bedeutung der unabhängige Journalismus als vierte Macht für unsere Gesellschaft und die Politik hat. Wir sind daher sehr glücklich unseren Kunden*Innen, neben der fiktionalen Serie 'Die Ibiza Affäre', auch die Dokumentation von Jörg Falbe zeigen zu können, die ihnen nochmals einen tieferen Einblick in die Arbeit der Journalist*Innen und eine umfassende Aufarbeitung des Politik-Skandals bietet."

Jörg Falbe, Regisseur und Autor: "In Zeiten permanenter Nachrichtenflut über das Internet, alternativer Fakten aus zweifelhaften Quellen und nicht immer ehrbarer Motive selbsternannter Aufklärer auf Youtube und Co. stellt sich vielen Menschen die Frage: Was sollen sie noch glauben, wem können sie noch trauen? 'Das Ibiza-Video' ist ein Plädoyer für den unbestechlichen Qualitätsjournalismus und die Suche nach der Wahrheit."

Über "Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi":

Am 17. Mai 2019 veröffentlichen die Süddeutsche Zeitung sowie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel gemeinsam Auszüge eines heimlich aufgenommenen Videos und lösen damit den größten österreichischen Politik-Skandal der Nachkriegsgeschichte aus: die Ibiza-Affäre. Schon am nächsten Tag tritt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache von seinem Amt als Vizekanzler zurück.

Im Mittelpunkt der 90-minütigen Dokumentation "Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi" stehen Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, deren journalistische Arbeit einem Krimi gleicht: bis die beiden Investigativ-Journalisten der Süddeutschen Zeitung das heimlich aufgenommene Video in voller Länge in den Händen halten, sind mehrere konspirative Treffen mit den Machern des Videos notwendig und unter Hochdruck die minutiöse Prüfung aller Fakten. Denn das Video zeigt ein Treffen zwischen dem FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache und einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Finca auf Ibiza. Ihr siebenstündiges Gespräch dreht sich immer wieder um politische Gegenleistungen für eine finanzielle Unterstützung der FPÖ - ein korruptes Verhalten, das die Journalisten und ihr Team gemeinsam mit Redakteuren des Magazins Der Spiegel nur der Öffentlichkeit zugänglich machen dürfen, wenn sie auch die Echtheit des Videos beweisen können.

Anhand von zahlreichen Interviews mit einigen der beteiligten Personen sowie mit österreichischen Journalisten und Kennern der österreichischen Politszene rekonstruiert Head-Autor und Regisseur Jörg Falbe den langen Weg zur Veröffentlichung des Skandal-Videos. Dabei zeichnet die Dokumentation von i&u TV nicht nur den Aufstieg und Fall des Populisten Heinz-Christian Strache nach, sondern fokussiert auch die zentrale Bedeutung des Journalismus für die Kontrolle der Machthabenden. Das politische Erdbeben der Ibiza-Affäre erschüttert bis heute die österreichische Politik. Zu Wort kommen neben den beiden Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier auch ihre Kollegin Leila Al-Serori, gebürtige Wienerin, die unter anderem Heinz-Christian Straches Vergangenheit journalistisch aufgearbeitet und analysiert hat. Der ehemalige Personenschützer Straches, Oliver Ribarich, nimmt erstmals und exklusiv Stellung zum Fall. Immobilienmaklerin Irena Markovic, die unwissentlich den ersten Kontakt zwischen den Machern des Ibiza-Videos, der vermeintlichen Oligarchen-Nichte aus Russland und Straches rechter Hand Johann Gudenus (FPÖ) herstellte, berichtet ebenso wie Hans Mahr, Ex-Politikchef der Kronen-Zeitung und intimer Kenner der österreichischen Politik. Weitere Interviewpartner in der Dokumentation sind Florian Klenk, Chefredakteur "Der Falter", Corinna Milborn, Chefredakteurin PULS 4, der Politikprofessor Peter Filzmaier, Politikberater Stefan Petzner, ein ehemaliger Politiker und Wahlkampfberater von Jörg Haider, sowie der Videoforensiker George A. Rauscher.

Facts:

Originaltitel: "Das Ibiza Video: Ein journalistischer Krimi", Dokumentation ca. 90 Minuten, D 2021. Drehbuch und Regie: Jörg Falbe. Produzent i&u: Axel Pfeiffer. Executive Producer Sky: Lucia Vogdt, Frank Jastfelder, Marcus Ammon. Associate Producer: Sebastian Stobbe. Interviewpartner: Bastian Obermayer, Frederik Obermaier, Leila Al-Serori, Oliver Ribarich, Irena Markovic, Hans Mahr, Florian Klenk, Corinna Milborn, Prof. Peter Filzmaier, Stefan Petzner, George A. Rauscher.

Ausstrahlungstermine:

Ab 21. Oktober 2021 auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Am 26. Oktober 2021 ab 20.15 Uhr auf Sky Documentaries.

