Weltklasse Zürich: das Finale der Wanda Diamond League mit Malaika Mihambo und Johannes Vetter am Mittwoch und Donnerstag live und exklusiv bei Sky

Sky berichtet insgesamt knapp sechs Stunden live vom Saisonfinale 2021, am Mittwoch ab 17.30 Uhr, am Donnerstag ab 18.45 Uhr auf Sky Sport 1

Insgesamt 32 Entscheidungen: die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten des Jahres messen sich in jeweils 16 Disziplinen im Kampf um die Diamond Trophy

Mit dabei sind unter anderem Malaika Mihambo im Weitsprung, Johannes Vetter, Julian Weber und Christin Hussong im Speerwurf, Gesa Felicitas Krause über 300m Hindernis, Constantin Preis über 400m Hürden sowie zahlreiche Olympiasiegerinnen und Olympiasieger aus Tokio

Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren das Saisonfinale

Unterföhring, 6. September 2021 - Die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt kommen am Mittwoch und Donnerstag in der Schweiz zusammen. Nach elf Meetings kämpfen die Besten des Jahres beim "Weltklasse Zürich" um die Diamond Trophy 2021. Über jeweils 16 Disziplinen werden die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt, die sich neben der begehrten Trophäe auch über das Preisgeld in Höhe von 30.000 US-Dollar freuen dürfen.

Sky berichtet am Mittwoch ab 17.30 Uhr und am Donnerstag ab 18.45 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 1. Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren die insgesamt knapp sechs Stunden Weltklasse-Leichtathletik aus Zürich.

Auch zahlreiche deutsche Spitzenathletinnen und -athleten sind mit dabei, allen voran die frisch gebackene Olympiasiegerin und amtierende Weltmeisterin Malaika Mihambo, die im Weitsprung ihren Diamond-League-Titel von 2019 verteidigen will. Darüber hinaus gehen Johannes Vetter und Julian Weber sowie Christin Hussong im Speerwurf an den Start. Gesa Felicitas Krause tritt über 3000m Hindernis und Constantin Preis über 400m Hürden an.

Ausgetragen wird das Finale in Zürich an zwei Schauplätzen. Während der Großteil der Entscheidungen am Donnerstagabend im Letzigrund-Stadion fällt, finden die ersten sieben Entscheidungen am Mittwochabend im Herzen der Stadt auf dem Sechseläutenplatz statt. Auch Malaika Mihambo wird zu sehen sein, wenn neben den beiden 5000m-Rennen, den Kugelstoß-Wettbewerben und dem Hochsprung der Frauen hier auch die Weitsprung-Entscheidungen auf dem Programm stehen.

Die Siegerinnen und Sieger in den 25 weiteren Wettbewerben werden dann am Donnerstagabend im Stadion ermittelt, wo zum Abschluss des Finals auch die große Siegerehrung stattfindet.

