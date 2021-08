Studiosus Reisen

Urlaubs-Inspirationen von Studiosus: Reiseangebote für Sommer und Herbst kurzfristig buchbar

München (ots)

Hansestädte und Kreidefelsen an der Ostseeküste entdecken oder Kultstätten und karibische Strände auf Sardinien erleben: Im neuen Katalog "Inspirationen - unsere schönsten Reisen im Sommer & Herbst 2021" hat Studiosus mehr als 60 besonders beliebte Reisen in Europa gebündelt, 20 neue kultimer-Eventreisen inklusive. Online findet er sich unter https://www.studiosus.com/inspirationen. Einige Termine sind bereits ausgebucht, aber wer sich im August, September oder Oktober kurzfristig ein Reise-Highlight gönnen möchte, findet noch freie Plätze.

Ende August geht es beispielsweise acht Tage auf die Äolischen Inseln - mit Studiosus smart & small, der "Auszeit mit Kultur" mit maximal 15 Teilnehmern. Moldauklöster und Siebenbürgen warten auf der zehntägigen Studienreise nach Rumänien auf die Studiosus-Gäste. Hier geht es zu allen buchbaren Reisen im August. Eine achttägige smart & small-Reise nach Kroatien oder der fünftägige kultimer-Kurztrip "Kraniche an der Ostsee" sind nur zwei von zahlreichen Studiosus-Angeboten für den September. Eine detaillierte Übersicht über alle Reisen, die im September starten, gibt es hier. Im Oktober können Studiosus-Gäste beispielsweise in zehn Tagen die Höhepunkte Portugals oder in fünf Tagen das Feinschmeckerparadies Piemont erleben. Alle Reisen mit freien Plätzen für den Oktober finden sich hier.

Außerdem hat Studiosus wegen hoher Nachfrage für zwei Reisen im Herbst Zusatztermine aufgelegt: für die siebentägige smart & small-Reise "Venedig - entspannte Tage in der Lagunenstadt" (www.studiosus.com/0448) und die achttägige kultimer-Reise "EXPO 2021 in Dubai und Abu Dhabi" (www.studiosus.com/39A3)

Weitere Infos gibt es in Reisebüros oder im ServiceCenter von Studiosus unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402.

Corona-Schutzmaßnahmen bei Studiosus

Sicherheit steht an erster Stelle: Für die Reisedurchführung hat Studiosus ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Die aktuelle Lage in den Ländern und Regionen wird dabei kontinuierlich Land für Land, Reise für Reise, Termin für Termin überprüft. Das Konzept berücksichtigt alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, gesetzlichen Bestimmungen und offiziellen Empfehlungen zum Reisen im Bus, im Hotel oder bei Besichtigungen. Geimpft, genesen, getestet: Als Voraussetzung für die Teilnahme an Reisen von Studiosus und Marco Polo gilt in der Saison 2021 dabei der Nachweis über einen vollständigen Impfschutz, eine überstandene SARS-CoV-19-Infektion oder einen negativen PCR-Test, der zu Reisebeginn nicht älter als 72 Stunden ist. Zum detaillierten Hygienekonzept von Studiosus geht es hier: https://magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-Studiosus

Beruhigt buchen: Das Corona-Kulanzpaket von Studiosus

Keine Anzahlung bei der Reisebuchung sowie ein kostenloses Umbuchungs- und Stornorecht bis einen Monat vor Abreise: Das neue Corona-Kulanzpaket von Studiosus hat es in sich. Gültig ist es für alle Reisen mit Abreise im Jahr 2021 und es gilt auch für die zur Studiosus-Gruppe gehörende Veranstaltermarke Marco Polo. Für sorgenfreies Buchen sorgt auch ein weiteres Detail des Pakets: So bietet Studiosus bei positivem PCR-Test innerhalb von 72 Stunden vor Abreise ein kostenloses Stornorecht. Alle Details im Überblick gibt es hier: https://magazin.studiosus.com/Unterwegs-mit-Studiosus/Corona-Kulanzpaket-2021

Nachhaltig engagiert: Die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. Neben Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten kompensiert Studiosus seit 2021 auch alle Flugreisen sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung durch Investitionen in Klimaschutzprojekte. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Internet: www.studiosus.com und www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/Nachhaltigkeit

Original-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell