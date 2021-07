Studiosus Reisen

Kraniche an der Ostsee beobachten, Expo in Dubai erleben: 20 neue kultimer-Reisen von Studiosus

München (ots)

Kurze Reisen, große Events: Studiosus hat jetzt 20 neue kultimer-Reisen veröffentlicht. Die Palette reicht von einer Reise ins Feinschmeckerparadies Piemont über Herbstwanderungen an der Cote d'Azur bis zur Beobachtung des Kranichzugs an der Ostsee und dem Besuch der Weltausstellung EXPO im futuristischen Dubai. Zu finden sind die kultimer-Reisen im neuen Katalog "Inspirationen - unsere schönsten Reisen für Sommer & Herbst" von Studiosus oder im Internet unter https://www.studiosus.com/reisevarianten/eventreisen Kraniche an der Ostsee beobachten Von Stralsund aus folgen die kultimer-Gäste mit ihrem Studiosus-Reiseleiter den Spuren der Kraniche. Im Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf erzählt ihnen ein "Ranger" vom Schutz der Vögel und begleitet sie anschließend nach Bisdorf, wo die Kraniche einfliegen und ihre Schlafplätze aufsuchen. Mehr über die Tierwelt in der Ostsee erfahren die Teilnehmer der fünftägigen kultimer-Reise zudem im Ozeaneum in Stralsund. Ebenfalls vorgesehen: ein Ausflug nach Rügen zu den berühmten Kreidefelsen. Buchbar ist die Reise mit Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel, Rundreise und speziell qualifizierter Studiosus-Reiseleitung ab 1130 Euro. Termine im September und Oktober. Internet: https://www.studiosus.com/18P2 Expo in Dubai & Abu Dhabi erleben Die von Dubai ausgerichtete Weltausstellung 2020 wurde coronabedingt verschoben und findet jetzt vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 statt. Erstmalig erhielt ein arabisches Land den Zuschlag. kultimer-Gäste können jetzt das kulturelle Ereignis des Jahres im Wolkenkratzer-Emirat erleben und zugleich dem Nachbarn Abu Dhabi mit der Ökomodellstadt Al-Masdar und Museen wie dem Louvre Abu Dhabi einen Besuch abstatten. Die achttägige Reise ist mit Flug, Übernachtungen in Fünf-Sterne-Hotels, Rundreise und speziell qualifizierter Studiosus-Reiseleitung ab 2295 Euro buchbar. Termine im Oktober und November. Internet: https://www.studiosus.com/39A3 Weitere Infos gibt es in Reisebüros oder im ServiceCenter von Studiosus unter der unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402. Corona-Schutzmaßnahmen bei Studiosus Sicherheit steht an erster Stelle: Für die Reisedurchführung hat Studiosus ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Die aktuelle Lage in den Ländern und Regionen wird dabei kontinuierlich Land für Land, Reise für Reise, Termin für Termin überprüft. Das Konzept berücksichtigt alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, gesetzlichen Bestimmungen und offiziellen Empfehlungen zum Reisen im Bus, im Hotel oder bei Besichtigungen. Geimpft, genesen, getestet: Als Voraussetzung für die Teilnahme an Reisen von Studiosus und Marco Polo gilt in der Saison 2021 dabei der Nachweis über einen vollständigen Impfschutz, eine überstandene SARS-CoV-19-Infektion oder einen negativen PCR-Test, der zu Reisebeginn nicht älter als 72 Stunden ist. Zum detaillierten Hygienekonzept von Studiosus geht es hier: https://magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-Studiosus Beruhigt buchen: Das Corona-Kulanzpaket von Studiosus Keine Anzahlung bei der Reisebuchung sowie ein kostenloses Umbuchungs- und Stornorecht bis einen Monat vor Abreise: Das neue Corona-Kulanzpaket von Studiosus hat es in sich. Gültig ist es für alle Reisen mit Abreise im Jahr 2021 und es gilt auch für die zur Studiosus-Gruppe gehörende Veranstaltermarke Marco Polo. Für sorgenfreies Buchen sorgt auch ein weiteres Detail des Pakets: So bietet Studiosus bei positivem PCR-Test innerhalb von 72 Stunden vor Abreise ein kostenloses Stornorecht. Alle Details im Überblick gib es hier: https://magazin.studiosus.com/Unterwegs-mit-Studiosus/Corona-Kulanzpaket-2021 Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe Studiosus Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. Neben Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten kompensiert Studiosus seit 2021 auch alle Flugreisen sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung durch Investitionen in Klimaschutzprojekte. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Internet: www.studiosus.com und www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/Nachhaltigkeit

