Großbritannien

Auch die demokratischen Parteien in Deutschland sollten sich sehr genau ansehen, was in Großbritannien geschieht. Hierzulande hat sich ebenfalls eine gefährliche Stimmung ausgebreitet, die viel mit illegaler Migration und dem Gefühl zu tun hat, die Politik habe die Lage nicht im Griff. Zwar haben der Kanzler und die Ampel die Gefahren erkannt, doch sie werden bei den Themen Abschiebungen und Begrenzung liefern müssen. Ein Mittel gegen Falschmeldungen ist Transparenz. Ein Beitrag dazu kann die Nennung der Nationalität von Straftätern sein, die die FDP fordert. Die Aussagekraft ist - Beispiel Doppelstaatler - jedoch begrenzt, und viele dürften sich in ihren Sorgen bestätigt sehen.

