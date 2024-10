prmagazin

Theorie-Praxis-Dialog: "Transformationen in Konzernen: Aufgaben und Perspektiven der Unternehmenskommunikation"

prmagazin ist exklusiver Veranstaltungspartner der Hochschule Darmstadt

Remagen (ots)

Das prmagazin ist exklusiver Veranstaltungspartner des Theorie-Praxis-Dialogs, den der Studiengang Online-Kommunikation der Hochschule Darmstadt im Wintersemester 2024/25 anbietet. Unter dem Titel "Transformationen in Konzernen: Aufgaben und Perspektiven der Unternehmenskommunikation" diskutieren hochkarätige Expertinnen und Experten der Branche zentrale Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Kommunikationsarbeit in Unternehmen. Die Online-Vortragsreihe startet am Freitag, dem 1. November 2024.

Transformation gilt inzwischen als Normalzustand. Die anhaltenden Change-Prozesse verändern die Unternehmenslandschaft tiefgreifend. Neben der digitalen und sozial-ökologischen Transformation sehen sich Unternehmen in Deutschland zunehmend wirtschaftlichen Belastungen gegenüber: Die Konjunktur stagniert, der Fachkräftemangel bleibt ein massives Problem, Insolvenzen nehmen zu, und sogar lange geltende Beschäftigungsgarantien von Großkonzernen wie Volkswagen stehen infrage.

Die Vortragsreihe beleuchtet unter anderem, welchen Auftrag die Unternehmenskommunikation in dieser Situation hat, wie sie Führungskräfte optimal berät und Mitarbeitende empowert und was sie für die junge Generation tut.

Die Termine und Speaker im Überblick:

1. November 2024, 10:30 Uhr - Carolin Amann, Managing Director FTI Consulting: "Diversity: Kompetenzerweiterung, Künstliche Intelligenz, Kennzahlen: Trends in der DIB-Kommunikation"

15. November 2024, 10:30 Uhr - Bernhard Fischer-Appelt, Gründer und Vorstand fischerAppelt: "Kommunikation in der Affektzeit: Erleben als Strategie"

29. November 2024, 10:30 Uhr - Nina Wenzl, Director Corporate Affairs Mars: "Verantwortungsvolles Wachstum und Nachhaltigkeitskommunikation bei Mars"

20. Dezember 2024, 10:30 Uhr - Prof. Dr. Alexander Gutzmer, Professor für Medien und Kommunikation, Quadriga Hochschule Berlin: "Shaky Grounds. Wie die Krise die Real-Estate-Branche zur Transformation zwingt"

17. Januar 2025, 10:30 Uhr - Wigan Salazar, CEO Germany MSL: "Unternehmen müssen politischer werden - Kommunikatoren auch"

17. Januar 2025, 12 Uhr - Thomas Mickeleit, Gründer KommunikationNeuDenken!: "Die Kommunikations-Profession muss sich neu erfinden oder sie wird entbehrlich"

24. Januar 2025, 10:30 Uhr - Prof. Dr. Ulrich Bihler, Strategy Advisor/Data Analyst (Communications) Audi: "Nachhaltigkeit für die Unternehmenskommunikation in stürmischen Transformationszeiten"

24. Januar 2025, 12 Uhr - Prof. Dr. Christof Ehrhart, Executive Vice President Corporate Communications & Governmental Affairs, Bosch: "Kommunikationsmanagement als Orientierungsfunktion in Zeiten des fundamentalen Wandels"

Über das prmagazin

Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es erscheint seit 1975 im Medienhaus Rommerskirchen und richtet sich an Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft und Ausbildung sowie Journalisten. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über den Studiengang Online-Kommunikation der Hochschule Darmstadt

Der Studiengang Online-Kommunikation an der Hochschule Darmstadt vermittelt Studierenden fundierte Kenntnisse in digitaler und strategischer Kommunikation. Das praxisorientierte Programm bietet eine spezialisierte Ausbildung in den Bereichen digitale Medien, strategische Kommunikationsplanung und Medienethik. Weitere Informationen finden Sie hier.

