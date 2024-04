Piratenpartei Deutschland

Vorstand der PIRATEN NRW wieder komplett

+++ Landesvorstand geht gestärkt in zwei wichtige Wahljahre +++ PIRATEN wollen erneut ins Europaparlament +++ Weichen für eine erfolgreiche Kommunalwahl 2025 werden gelegt +++

Auf ihrem Landesparteitag im historischen Klärwerk in Krefeld [1] komplettierten die PIRATEN NRW am vergangenen Wochenende ihren Landesvorstand. Zum politischen Geschäftsführer wurde Hélder Aguiar aus Recklinghausen gewählt, der in diesem Amt bereits von 2017 bis 2021 Erfahrung sammeln konnte. Verstärkt wird das Vorstandsteam zudem mit einer weiteren Beisitzenden durch Sandra Leurs aus Krefeld, Sprecherin für die Bereiche Gesundheit, Familie und Soziales im Landesverband.

Hélder Aguiar, neuer politischer Geschäftsführer und Listenkandidat zur Europawahl erklärt: "Vor uns liegt nicht nur die Europawahl. Weitere Wahlen auf kommunaler und bundesweiter Ebene kommen ebenfalls auf uns zu. Hier ist es wichtig, die Partei und ihre Mitglieder auf diese Wahlen vorzubereiten und sie fit für die Parlamente und Räte zu machen. Es gibt viel zu tun!"

"Bei den Europawahlen in Juni haben wir gute Chancen, mit weiteren europäischen Piratenparteien erneut ins Parlament einzuziehen und dort unsere Arbeit fortzusetzen. Auch bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr geht es darum, unsere Mandate zu verteidigen. Es kommt viel Arbeit auf uns zu. Wir wollen die Wahlkämpfenden und Kandidat:innen in unserer Partei so gut wie möglich unterstützen und vorbereiten, ob nun der Stadtrat ruft oder das europäische Parlament," ergänzt Sandra Leurs, Expertin für Gesundheit und Pflege und neue Beisitzende im Landesvorstand.

