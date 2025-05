prmagazin

Save the Date: "Rechtskommunikationsgipfel" 2025 am 13. November in Berlin

Bild-Infos

Download

Remagen (ots)

Der "Rechtskommunikationsgipfel" von CONSILIUM Rechtskommunikation und prmagazin geht in die nächste Runde. Das jährliche Branchentreffen findet am 13. November 2025 in Berlin statt. Gastgeber ist erneut die Commerzbank. Weiterer Veranstaltungspartner ist ARAG.

Im "Haus der Commerzbank" direkt neben dem Brandenburger Tor tauschen sich an diesem Tag Unternehmenskommunikatoren und Kanzleisprecher, Juristen, Fach- und Wirtschaftsjournalisten zu den neuesten Trends in der Litigation-PR, Krisenkommunikation und Krisenprophylaxe aus und diskutieren aktuelle Fälle.

Beim Get-together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Diskussionsrunden gibt es Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken.

prmagazin-Abonnenten erhalten wie immer Rabatt auf die Teilnahmegebühren.

Anmeldungen sind bereits möglich unter https://rechtskommunikationsgipfel.de/anmeldung

Das Programm finden Sie in einigen Wochen unter www.rechtskommunikationsgipfel.de.

Dort gibt es auch einen Rückblick auf alle bisherigen Rechtskommunikationsgipfel seit dem Auftakt im Jahr 2017.

+++++

Über das prmagazin

Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazin erscheint im 55. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. www.prmagazin.de

Über CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH

CONSILIUM Rechtskommunikation berät in Rechtsstreitigkeiten befindliche Unternehmen bei PR-Strategien. Darüber hinaus verantwortet die Agentur die Öffentlichkeitsarbeit von Kanzleien und kommuniziert für Insolvenzverwalter in laufenden Verfahren. Gegründet wurde das Unternehmen von Martin Wohlrabe. Der Rechtsanwalt ist unter anderem Lehrbeauftragter für strategische Rechtskommunikation an der Universität Freiburg. www.consilium.media

Original-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell