prmagazin

Seismograph für Monika Schaller

SAP-Kommunikationschefin ist "PR-Managerin des Jahres 2024"

Bild-Infos

Download

Remagen (ots)

Monika Schaller, Chief Communications Officer von SAP, ist "PR-Managerin des Jahres 2024". Mit dieser Auszeichnung ehrt das prmagazin jährlich herausragende Leistungen in der strategischen Unternehmenskommunikation. Schaller erhält den Preis für die starke Positionierung des Walldorfer Dax-Unternehmens und seines Vorstandsvorsitzenden Christian Klein als Innovationsführer beim Thema Künstliche Intelligenz

Seit ihrem Einstieg bei SAP im August 2023 hat sie die Kommunikationsstrategie des Unternehmens neu aufgestellt und maßgeblich zur starken Positionierung von SAP als europäischem Tech-Leader beigetragen. Mit ihrer klaren, proaktiven Kommunikation hat sie CEO Christian Klein als Gesicht der digitalen Transformation in führenden Wirtschafts- und Handelsmedien etabliert und seine Sichtbarkeit und Wahrnehmung auf ein neues Niveau gehoben. Das zeigt sich nicht nur in einer starken Medienresonanz in den Kernmärkten USA und Deutschland, sondern auch in der internationalen Berichterstattung über alle relevanten Wirtschafts- und Technologiemärkte hinweg.

Besonders prägend ist die Positionierung von SAP als Innovationsführer im Bereich Unternehmens-KI. Unter der Leitung von Monika Schaller hat die Kommunikationsabteilung erfolgreich vermittelt, wie SAP Künstliche Intelligenz nahtlos in alle Geschäftsprozesse integriert. Im Zentrum steht dabei der einzigartige Datenschatz von SAP: Rund 86 Prozent des weltweiten Handels laufen über SAP-Systeme - ein unschätzbarer Vorteil, wenn es darum geht, KI mit echtem geschäftlichem Mehrwert zu verbinden. Diese Botschaft wurde klar, verständlich und medienwirksam in den Markt getragen - und hat SAP als technologischen Taktgeber im B2B-Sektor etabliert.

Trotz organisatorischer Veränderungen und einer herausfordernden wirtschaftspolitischen Lage hat Monika Schaller SAP erfolgreich als Stimme in strukturpolitischen Zukunftsthemen positioniert: sei es in Fragen digitaler Souveränität, europäischer Innovationskraft oder technologischer Wettbewerbsfähigkeit. Die Strategie zeigt Wirkung: Die SAP-Aktie befindet sich im Aufwind, und das Vertrauen in das Unternehmen bleibt hoch.

Ihre berufliche Laufbahn begann die heute 54-Jährige im Jahr 2000 als TV-Moderatorin bei Bloomberg. Dann wechselte sie in die Unternehmenskommunikation. Von 2002 bis 2007 war sie Head of Corporate Communications für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die nordischen Länder bei Citi. Anschließend ging sie zu Goldman Sachs, wo sie als Managing Director die Kommunikation für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Russland sowie Zentral- und Osteuropa verantwortete. 2016 heuerte sie bei der Deutschen Bank an. Bei dem Frankfurter Dax-Konzern fungierte sie als Deputy Head of Corporate Communications & CSR und Managing Director. 2019 holte die Deutsche Post DHL Group Schaller nach Bonn. Sie war bei dem Dax-Unternehmen zuletzt als Executive Vice President und Global Head of Corporate Communications, Sustainability & Brand tätig. Bei SAP verantwortet sie seit August 2023 als Chief Communications Officer die weltweite interne und externe Kommunikation. Im Januar 2025 wurde Monika Schaller in den erweiterten Vorstand von SAP berufen.

Der Jury für den "PR-Manager des Jahres" gehören neben der Chefredaktion des prmagazins, Katharina Skibowski und Thomas Rommerskirchen, die bisherigen Preisträger des Seismographen an: Horst Borghs, Anton Hunger, Eva-Maria Geiblinger, Dieter Schweer, Klaus Walther, Andreas Fritzenkötter, Hartmut Schick, Christian Kullmann, Richard Gaul, Harry Roegner, Thomas Ellerbeck, Oliver Schumacher, Martin Brüning, Maximilian Schöberl, Christine Graeff, Stephan Grühsem, Ulrich Ott, Michael Preuss, Christof Ehrhart, Christoph Sieder, Andreas Bartels, Sebastian Rudolph und Jörg Howe.

Die Auszeichnung - ein symbolischer Seismograph - wird im Rahmen einer Feier im Verlag Rommerskirchen überreicht.

Original-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell