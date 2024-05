WDR Westdeutscher Rundfunk

Die Maus beim Fest der Demokratie in Bonn

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Der WDR ist am Samstag (25.05.) beim Fest der Demokratie in Bonn dabei.

Am 23. Mai 1949 fand in Bonn die feierliche Unterzeichnung des Grundgesetzes statt. Aus diesem Anlass laden das Bundespräsidialamt, der Deutsche Bundestag, der Bundesrat, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die Bundesstadt Bonn gemeinsam mit dem Haus der Geschichte und vielen Partnerorganisationen am Samstag, 25. Mai 2024, ab 11 Uhr zum Fest der Demokratie ein.

Der WDR ist auf dem Platz der Vereinten Nationen vertreten. Mit dabei ist die Maus und ein Schwerpunkt zum Umgang mit "Fake News". Das WDR-Angebot im Einzelnen:

„Tanz mal mit der Maus“ mit André Gatzke und der Maus (Bühnenprogramm Platz der Vereinten Nationen, 13:30 Uhr und 15:40 Uhr)

Alles, nur nicht still sitzen: Bei „Tanz mal mit der Maus“ ist Bewegung angesagt. Packt eure Tanzsachen aus und macht euch warm! Denn die Maus lernt mit euch verschiedene Tänze kennen. Ratet mit André und schwingt das Tanzbein. Denn Tanzen macht überall Spaß!

„Stimmt’s oder stimmt’s nicht?“ Die drei Fake-News-Checkpoints und mehr mit Insa Backe und #UseTheNews (Bühnenprogramm Platz der Vereinten Nationen, 14:10 Uhr)

Fakt oder Fake? Nicht immer ist alles wahr, was verbreitet wird. Fake News - erfundene oder gefälschte Nachrichten - stellen uns in der digitalen Welt vor immer größere Herausforderungen. Gemeinsam mit der Maus testet Insa Backe mit Kindern und Jugendlichen, wie man Falschmeldungen entlarven kann. Und Sebastian Tittelbach spricht mit Lokalzeit-Moderator Ralf Henscheidt darüber, wie Nachrichten entstehen und wie ein Thema auf den Sender kommt.

Vielfältig ist auch das Programm am Stand des WDR (Info Cube am Platz der Vereinten Nationen): Die Hosts Philipp Anft und Morten Kansteiner geben Einblicke in "Politikum - Der Meinungspodcast" von WDR 5 (12:30-14:30 Uhr). Und natürlich darf phoenix in Bonn nicht fehlen: Ivana Drmić tritt in den Dialog mit dem Publikum (11:30-13:00 Uhr).

Alle Infos zum Fest der Demokratie am Samstag, den 25. Mai:

https://www.bonn.de/veranstaltungskalender/veranstaltungen/hauptkalender/eigene-veranstaltungen/fest-der-demokratie.php

Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell