Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Mit Diabetes in die Sauna: Tipps für entspanntes Schwitzen

Baierbrunn (ots)

Was sollte man als unerfahrener Saunagänger mit Diabetes beachten? Wie beugt man Zuckertiefs vor? Und sollte man während des Saunabesuchs trinken? Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gibt Tipps.

Nach Saunagang an der frischen Luft abkühlen

Einsteiger sollten vorab den Arzt oder die Ärztin fragen, ob Saunieren für sie ok ist. Auf jeden Fall gilt: langsam angehen, also maximal drei Saunagänge, jeweils nicht länger als 15 Minuten. Bei Bluthochdruck und Herzproblemen: nicht ins kalte Wasser springen, auch Tauchbecken und Schwalldusche meiden. Der plötzliche Kältereiz kann den Blutdruck in die Höhe jagen. Besser nach jedem Saunagang erst an der frischen Luft abkühlen, dann unter der Dusche oder mit einem Schlauch. Dabei den Wasserstrahl langsam von den Füßen und Armen Richtung Herz wandern lassen. Mindestens 15 Minuten ruhen.

Wichtig zu wissen: Hitze verstärkt die Hautdurchblutung. Gespritztes Insulin gelangt so schneller ins Blut. Um einer Unterzuckerung vorzubeugen, sollten Sie möglichst nicht direkt vor dem Saunagang spritzen. Auch Hitzestress kann den Blutzucker beeinflussen. Messen Sie vor allem als Saunaneuling vor und nach jedem Gang den Blutzucker. Fragen Sie Arzt oder Ärztin, wie hoch der Blutzucker davor sein sollte.

Trinken auch beim Saunabesuch

Vorsicht bei Nervenschäden - Sie spüren vielleicht Hitze nicht mehr gut. Dann gilt: Bitte vom Saunaofen fernhalten und auch von Dampfquellen wie dem Sauna-Aufguss. Mit heißem Holz oder Saunasteinen sollte man Hautkontakt vermeiden und auch auf heiße Fußbäder verzichten. Sonst könnten Sie sich unbemerkt verbrennen. Manchmal wird empfohlen, für optimales Schwitzen während des Saunabesuchs nichts zu trinken. Diese Empfehlung ist umstritten. Wenn Sie Durst bekommen, sollten Sie auf jeden Fall etwas trinken, besonders wenn der Blutzucker erhöht ist. Denn dadurch geht zusätzlich Flüssigkeit über den Urin verloren, sodass sich ein Flüssigkeitsmangel entwickeln kann. Gute Durstlöscher in der Sauna sind lauwarmes stilles Mineralwasser und Kräutertees. Weitere Sauna-Tipps für Menschen mit Diabetes lesen Sie im aktuellen "Diabetes Ratgeber".

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 11/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook und Instagram.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell