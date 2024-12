Franke Group

Franke Gruppe stärkt globale Marktposition im Bereich Edelstahl-Küchenarmaturen

Franke Gruppe erwirbt Nokite, einen führenden Hersteller von hochwertigen Küchenarmaturen und Zubehör aus Edelstahl

Aarburg (ots)

Die Franke Gruppe hat Nokite EcoSmart Water Heating Systems (Guangdong) Co., Ltd., einen führenden chinesischen Hersteller von Edelstahlarmaturen und Zubehör für die private Küche gekauft. Als Teil der Franke Home Solutions Division wird das Unternehmen mit seiner Innovationskraft und technischen Expertise im Bereich Armaturen den Fokus von Franke auf intelligente Küchenlösungen und den wachsenden Markt für Wasseraufbereitung unterstützen und damit die globale Marktpräsenz und das Produktportfolio von Franke stärken. Zudem wird der regulatorische Trend zur Eliminierung von Blei das Wachstum im Edelstahlarmaturen-Segment beschleunigen, was die Expertise von Nokite besonders wertvoll macht.

Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, hat 100% der Anteile an Nokite EcoSmart Water Heating Systems (Guangdong) Co, Ltd. von der KWC Group erworben - einem Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz von Fonds ist, die von Equistone Partners Europe beraten werden. Nokite ist ein führender Designer und Hersteller von hochwertigen Küchenarmaturen aus Edelstahl in China, die weltweit vertrieben werden. Nokite, bekannt für seine hervorragende Fertigungsqualität und innovativen Produktlösungen, ist seit über 20 Jahren im Geschäft und war der erste Hersteller von Edelstahl-Armaturen in China. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeitende. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Nokite wird Teil von Franke Home Solutions, einer Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche.

Die Integration von Nokite in die Franke Gruppe ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Präsenz und den Fokus von Franke Home Solutions auf dem globalen Markt für Küchenarmaturen. Nokites Expertise im Bereich Edelstahlarmaturen passt perfekt zur High-End-Positionierung der Marke Franke. Darüber hinaus wird erwartet, dass der regulatorische Trend zur Eliminierung von Blei zu einem schnellen Wachstum des Segments der Edelstahlarmaturen führen wird, was das spezifische Know-how und die Erfahrung von Nokite besonders wertvoll macht. Das kontinuierliche Volumenwachstum von Franke wiederum wird die Produktionsanlagen von Nokite voll auslasten und die Wertschöpfung deutlich erhöhen.

Barbara Borra, CEO/President von Franke Home Solutions, betont die Bedeutung der Akquisition: "Die technischen Fähigkeiten von Nokite sind entscheidend für die Erweiterung unseres Produktangebots. Die Expertise von Nokite im Bereich der multifunktionalen Armaturen passt gut zu unserer strategischen Ausrichtung auf den wachsenden Markt der Wasseraufbereitung und -reinigung und treibt unser Engagement für qualitativ hochwertige, intelligente Küchenlösungen weiter voran."

Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für Haushaltsküchen, Kettenrestaurants, Convenience Stores und die professionelle Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Im Jahr 2023 belief sich der Nettoumsatz auf rund 2,42 Milliarden Schweizer Franken. Die Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com.

Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division ist weltweit tätig und erwirtschaftete im Jahr 2023 mit rund 4.200 Mitarbeitenden in über 30 Ländern einen Nettoumsatz von 932 Millionen Schweizer Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen unter franke.com.

