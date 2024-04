SWR - Südwestrundfunk

Erste Chefredakteurin im SWR wird Franziska Roth

Bild-Infos

Download

Stuttgart, Mainz, Baden-Baden (ots)

Wechsel an der Spitze der Multimedialen Chefredaktion im SWR: Franziska Roth folgt auf Fritz Frey, der in Ruhestand geht.

Stuttgart/Mainz/Baden-Baden. Die künftige Erste Chefredakteurin im SWR heißt Franziska Roth. Die 40-Jährige, die seit 2008 im SWR arbeitet und derzeit die Intendanz leitet, folgt im Oktober 2024 auf den langjährigen Ersten Chefredakteur Fritz Frey, der in Ruhestand geht. Gemeinsam mit Marieke Reimann als Zweiter Chefredakteurin stehen damit künftig zwei Frauen der "Generation Y" an der Spitze der Multimedialen Chefredaktion des SWR mit mehr als 350 Mitarbeitenden an allen Hauptstandorten, in Karlsruhe, Berlin und den SWR Auslandsstudios.

SWR Programmdirektor Information Clemens Bratzler:

"Wir freuen uns, dass sich mit Franziska Roth eine interne Kandidatin in einem anspruchsvollen Auswahlprozess durchgesetzt hat. Franziska Roth bringt hervorragende Ideen für die Weiterentwicklung der Multimedialen Chefredaktion und die Stärkung von Qualitätsjournalismus mit. Sie steht für Unabhängigkeit und Ausgewogenheit, hat einen klaren Kompass bei der Bewertung und Einschätzung von Themen und verfügt zudem über eine exzellente Kenntnis der Strukturen in SWR und ARD."

SWR Intendant Kai Gniffke:

"In Zeiten von tiefgreifenden Veränderungen sind Qualitätsjournalismus, verlässliche Recherchen und unabhängige Informationen wichtiger denn je. Der Arbeit in der Multimedialen Chefredaktion kommt hier eine ganz besondere Rolle zu. Franziska Roth besitzt große journalistische und digitale Expertise, ist eine herausragende Führungskraft und moderne Team-Playerin. Sie ist prädestiniert, um als Erste Chefredakteurin die journalistischen Angebote des SWR und der ARD voranzubringen und unsere publizistische Exzellenz gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen weiter zu fördern."

Künftige Erste Chefredakteurin Franziska Roth:

"Öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus stärken und gleichzeitig aktiv Veränderungen in der schnelllebigen Medienwelt mitgestalten - dazu möchte ich im SWR und in der ARD beitragen. Als Team werden wir in der Chefredaktion jeden Tag daran arbeiten, dass der SWR und unsere journalistischen Angebote die Welt weiter unvoreingenommen so zeigen, wie sie ist, transparent Hintergründe aufzeigen und so für alle Menschen Orientierung bieten. Wir stehen als SWR für Qualität, Pluralität und für den offenen Austausch dazu mit all unseren Nutzerinnen und Nutzern - das ist mir besonders wichtig. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den großartigen Kolleginnen und Kollegen."

Vita Franziska Roth:

Franziska Roth wurde im September 1983 in München geboren. 2008 schloss sie ihr Studium zur Diplom-Journalistin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) erfolgreich ab. Von 2008 - 2010 absolvierte sie ein journalistisches Volontariat im SWR. Im Anschluss hieran übernahm sie Aufgaben im SWR als Redakteurin und Reporterin in der Wirtschaftsredaktion, wurde Referentin des vorigen Intendanten und danach Leiterin der Online-Redaktion in der Abteilung Wirtschaft. Seit 2020 leitet sie die Intendanz. Franziska Roth wird ihre neue Aufgabe im Oktober beginnen.

Fotos über ARD-Foto.de

Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/franziska-roth-wird-erste-chefredakteurin-im-swr

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell