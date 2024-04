"Arthouse Doku"- der künstlerische Doku-Podcast

SWR - Südwestrundfunk

Gemeinschaftspodcast des künstlerischen Features von ARD und Deutschlandfunk / Erste Staffel mit sieben Folgen ab 11.04.2024 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

"Arthouse Doku" ist der kuratierte Doku-Podcast der Feature-Redaktionen von SWR, Deutschlandradio, NDR und WDR. Er versammelt die wichtigsten künstlerisch gestalteten Features dieser Redaktionen unter einem Label und taucht in verschiedene Lebenswelten ein. Ein Seismograf der Gesellschaft und anspruchsvoller "Dokumentarfilm für die Ohren" - sieben Folgen ab 11. April 2024 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Anspruchsvolle Dokumentationen für die Ohren

Unter dem Label "Arthouse Doku" finden sich künstlerisch gestaltete dokumentarische Features vom SWR, Deutschlandradio, NDR und WDR. Die sieben Folgen erzählen Geschichten, ohne auf die einordnende Instanz eines Hosts zurückzugreifen. Sie sind akustisch wie intellektuell anspruchsvoll und klanglich opulent. "Arthouse Doku" lässt Menschen ausführlich mit ihren Geschichten zu Wort kommen und taucht in verschiedene Lebenswelten ein. Dabei versucht der Podcast nicht, die Welt zu erklären, sondern sie in Frage und Antwort darzustellen. Die Einzelstücke behandeln unterschiedliche Themen: Vom Comingout in der Freikirche über das Altern bis hin zum Schwarz-Sein in der DDR.

"Arthouse Doku" in der ARD Audiothek

"Arthouse Doku" vereint den Wunsch nach Information und den nach Komplexität. Der Podcast von SWR, Deutschlandradio, NDR und WDR erscheint dreimal jährlich in jeweils etwa siebenteiligen Staffeln. Die erste Staffel gibt es ab 11. April 2024 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

