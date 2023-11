news aktuell GmbH

PR-Bild Award 2023: Diakonie Katastrophenhilfe gewinnt mit dem Bild "Flucht aus der Ukraine"

Hamburg

Der PR-Bild Award 2023 für das beste PR-Foto des Jahres Deutschland geht an die Diakonie Katastrophenhilfe mit dem Bild "Flucht aus der Ukraine". Das Foto konnte sich gegen knapp 550 Bewerbungen durchsetzen. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt bereits zum 18. Mal den PR-Bild Award für herausragende PR-Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen.

"Die Gewinnerbilder des diesjährigen PR-Bild Awards sind nicht nur visuelle Meisterwerke, sondern zeigen auch emotionale Geschichten, die uns zum Nachdenken anregen. In einer Welt, die von Authentizität und Bedeutungssuche getrieben wird, spiegeln diese Bilder handwerkliche Exzellenz wider. PR-Fotografie kann nicht nur Ästhetik, sondern auch relevante Botschaften transportieren, die die Herzen der Betrachterinnen und Betrachter erreichen", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award.

Kirsten Schwanke-Adiang, Bildredakteurin bei der Diakonie Katastrophenhilfe: "Den PR-Bild Award für das beste PR-Foto des Jahres zu erhalten, freut uns wirklich sehr. Mit unserem Bild 'Flucht aus der Ukraine', das die Ankunft von ukrainischen Flüchtenden in Polen zeigt, wollen wir auf die Situation der Menschen - und hier vor allem der Kinder - aufmerksam machen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat im ersten Jahr für Millionen von Menschen die Flucht bedeutet - und sorgte so für eine schnell wachsende humanitäre Krise. Unser Fotograf Frank Schultze hat das in dem Foto auf beeindruckende Weise festgehalten."

news aktuell-Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson zu dem Siegerfoto: "Das Siegerbild der Diakonie Katastrophenhilfe zeigt die mutige Arbeit der Katastrophenhilfe und die Realität der Flüchtlinge aus der Ukraine, es ist ein kraftvolles Zeugnis für Menschlichkeit und Mitgefühl. Und das zeichnet herausragende PR-Fotografie auch aus."

Das Foto der Diakonie Katastrophenhilfe (Titel: "Flucht aus der Ukraine") überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil für Deutschland. Zugleich hat das Bild den ersten Platz in der Kategorie NGO gewonnen.

Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild "Reinigungskräfte: Die stillen Helden", eingereicht vom Kantonsspital Baden. In der Kategorie Health & Beauty belegte das Foto den ersten Platz.

Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto "Vertauschte Rollen" des Diakoniewerks. Das Foto belegte darüber hinaus auch den ersten Platz in der Kategorie Stories & Campaigns.

Insgesamt gab es beim diesjährigen PR-Bild Award rund 550 Bildeinreichungen. In einem ersten Schritt hatte eine Fachjury aus Kommunikations- und Medienprofis 70 Motive auf eine Shortlist gewählt. Im Anschluss stimmte die Fachöffentlichkeit aus Kommunikationsexpertinnen und -experten mit knapp 72.000 Votes über die Bilder ab. Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen der Fachjury haben gemeinsam über die Gewinnerinnen und Gewinner entschieden. Bei der Preisverleihung wurden die ersten drei Plätze aus den sieben Kategorien Health & Beauty, Lifestyle, Mobility, NGO, Portrait, Stories & Campaigns und Tourism ausgezeichnet sowie die Siegerbilder für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die feierliche Preisverleihung fand in diesem Jahr im HERITAGE Restaurant Hamburg des Hamburger Le Méridien statt. Durch den Abend führte die Radiomoderatorin und Journalistin Alicia Alvarez.

Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: https://www.pr-bild-award.de/sieger2023/

Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2023: https://dpafoto.egnyte.com/fl/CI1ZO0lvSZ

Die Gewinner 2023 im Detail:

PR-BILD DES JAHRES 2023 DEUTSCHLAND

Flucht aus der Ukraine

Diakonie Katastrophenhilfe

Foto: Frank Schultze

PR-BILD DES JAHRES 2023 SCHWEIZ

Reinigungskräfte: Die stillen Helden

Kantonsspital Baden

Foto: Charly Hug

PR-BILD DES JAHRES 2023 ÖSTERREICH

Vertauschte Rollen

Diakoniewerk

Foto: Christian Huber

Kategorie Lifestyle

Platz 1

Mein Lieblingsbuch

Jugend am Werk / AT

Foto: Kollektiv Fischka

Platz 2

Let's redefine normal

KORA MIKINO sustainable Femcare UG / DE

Foto: Sophie Brand

Platz 3

Always chic at the festival!

BOOSTR GmbH / CH

Foto: Markus Mallaun

Kategorie NGO

Platz 1 (PR-Bild des Jahres Deutschland)

Flucht aus der Ukraine

Diakonie Katastrophenhilfe / DE

Foto: Frank Schultze

Platz 2

Hoffnung auf "Hagaya"

Kindernothilfe e. V. / DE

Foto: Jakob Studnar

Platz 3

Zurück in die Wildnis

Zoologische Gesellschaft Frankfurt / DE

Foto: Daniel Rosengren

Kategorie Mobility

Platz 1

Die letzte Meile eines Windflügels

TII Group / DE

Foto: Dieter Brockmann

Platz 2

Im Fahrtwind

Jugend am Werk / AT

Foto: Kollektiv Fischka

Platz 3

UPS Niederlassung Zürich: Beladung der Zustellfahrzeuge

UPS Deutschland S.à r.l. & Co. OHG / DE

Foto: Holger Ostwald

Kategorie Health & Beauty

Platz 1 (PR-Bild des Jahres Schweiz)

Reinigungskräfte: Die stillen Helden

Kantonsspital Baden / CH

Foto: Charly Hug

Platz 2

Turmspringer

Connext Communication GmbH / DE

Foto: Peter Hamel

Platz 3 (zwei dritte Plätze)

Let's redefine normal

KORA MIKINO sustainable Femcare UG / DE

Foto: Sophie Brand

Platz 3 (zwei dritte Plätze)

Kaisergeburt

Helios / DE

Foto: Thomas Oberländer

Kategorie Stories & Campaigns

Platz 1 (PR-Bild des Jahres Österreich)

Vertauschte Rollen

Diakoniewerk / AT

Foto: Christian Huber

Platz 2

Flasche leer - Freude groß: Aus leeren, bunten recycelten Altglasflaschen ist das Schul- und Kinderheim Happy Bottle Houses in Kathmandu gebaut.

COMEO Branding & Communications für Weltweitwandern / DE

Foto: Christian Hlade

Platz 3

Energie über den Wolken

WEMAG / DE

Foto: Andre Witteck

Kategorie Tourism

Platz 1

Die weltgrößte Klosterbibliothek im Benediktinerstift Admont

Benediktinerstift Admont / AT

Foto: Stefan Leitner

Platz 2

Weltrekord: 1.906 Meter langer XXL-Zug rollt durch die Schweizer Berge

Wilde & Partner Communications GmbH für Rhätische Bahn / DE

Foto: Philipp Schmidli (Swiss-Image)

Platz 3

Meet the Sheep - Auf Tuchfühlung mit den Walliser Schwarznasenschafen

BVZ Holding AG | Gornergrat Bahn | Matterhorn Gotthard Bahn / CH

Foto: Eric von Schulthess

Kategorie Portrait

Platz 1

Seine Haut hält ihn nicht auf

Universitäts-Kinderspital Zürich / CH

Foto: Valérie Jaquet

Platz 2

"Eine Dürre wie diese hat es noch nie gegeben"

Environmental Justice Foundation Deutschland / DE

Foto: EJF

Platz 3

Take a breath

@fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V. / DE

Foto: Sebastian T. Baum

Jury 2023:

Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

Christina Eistert, Leiterin Marketing & Kommunikation M.M.Warburg & CO

Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist

Anja Görzel, Kommunikationschefin Südwestrundfunk (SWR)

Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter Faktenkontor Holding und Geschäftsführer PER Agency

Isfried Hennen, Ehemaliger Leiter Produktkommunikation Ford-Werke

Marcus Heumann, Leiter news aktuell Academy

Pia Hilbrich, Partnerships Manager DACH Danone; Top #30u30 by PR Report

Silva Imken, Leitung Marketing & Vertrieb Dr. Hauschka

Hans-Peter Junker, Redaktionsleiter und Vize-Chefredakteur der "Gala" (bis August 2023)

Susanne Marell, Bereichsvorständin der Unternehmenskommunikation und Corporate Responsibility Schwarz Gruppe

Oliver Mattutat, Pressesprecher Uber; Top #30u30 by PR Report

Eldi Nazifi, Head of Sales news aktuell (Schweiz) AG

Johann Oberauer, Herausgeber Verlag Johann Oberauer

Michael Ostermeier, Head of Entertainment PR DACH Amazon

Judith Pöverlein, Stellvertretende Leitung Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

Marianne Radel, Head of Communications Swatch Group (Deutschland)

Lanna Riese, Leitung Corporate Communications ALDI SÜD

Rüdiger Scharf, Juryvorsitzender PR-Bild Award 2023 und Leiter Firmenkommunikation DAK-Gesundheit

Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS Originaltext-Service

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

