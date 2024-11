Franke Group

Personelle Veränderung im Verwaltungsrat der Artemis Holding AG

Dr. Christoph Franz zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats der Artemis Holding AG gewählt

Aarburg (ots)

Die Artemis Group erweitert ihren Verwaltungsrat mit der Wahl und Ernennung von Dr. Christoph Franz zum Vizepräsidenten. Mit seiner umfangreichen internationalen Erfahrung und Expertise in verschiedenen Bereichen wird er gemeinsam mit Nina Pieper, die ebenfalls diese Position innehat, die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten.

An der ausserordentlichen Generalversammlung der Artemis Holding AG vom 31. Oktober 2024 wurde Dr. Christoph Franz neu in den Verwaltungsrat der Artemis Holding AG gewählt und wird dort gemeinsam mit Nina Pieper die Position des Vizepräsidenten innehaben. In dieser Rolle wird er Artemis in ihrer strategischen Ausrichtung unterstützen.

Christoph Franz (64) war von 2014 bis 2023 Präsident des Verwaltungsrats des Pharmaunternehmens Roche. Zuvor war er als Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Lufthansa und Swiss International Airlines tätig.

Michael Pieper, Eigentümer und CEO der Artemis Group, sagt zur Ernennung von Christoph Franz: "Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Christoph Franz und heissen ihn in unserem Gremium herzlich willkommen. Mit Christoph Franz haben wir eine herausragende Persönlichkeit mit einem beeindruckenden Leistungsausweis gewinnen können."

Über Artemis

Die Artemis Group umfasst die Franke Group, die Artemis Real Estate Group (Immobilienportfolio in der Schweiz und im Ausland), die Mehrheitsbeteiligung Feintool Group (Weltmarktführer in der Feinschneidtechnologie) sowie die Artemis Asset Management Group (verschiedene strategische Beteiligungen an internationalen Unternehmen, die an der Schweizer Börse notiert sind, sowie an privaten Unternehmen). Im Jahr 2023 erwirtschaftete die Gruppe mit ihren weltweit über 11.000 Mitarbeitende einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Schweizer Franken. Mehr Informationen auf artemis-holding.com.

