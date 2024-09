Franke Group

Franke erwirbt WESCO, einen Premiumanbieter für Dunstabzugshauben und Lüftungssysteme

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Aarburg (ots)

Die Franke Gruppe übernimmt die Schweizer WESCO Gruppe und erweitert damit ihre Kernkompetenz im Bereich der Luftqualitätstechnologie und stärkt ihre Marktposition in der Schweiz und Deutschland.

Die Schweizer Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der WESCO Gruppe, einem Premiumhersteller von hochwertigen Dunstabzugshauben und Lüftungssystemen in der Schweiz und Deutschland, abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Die Tochtergesellschaft der WESCO Gruppe, die WESCO AG, ist ein anerkannter Experte für Dunstabzugshauben und Luftfiltration im Wohnbereich, Schulen und Büros in der Schweiz. Die berbel Ablufttechnik GmbH, die deutsche Tochter der Gruppe, ist eine führende Marke für Dunstabzugshauben und Kochfeldabzüge in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erwirtschaftete die WESCO Gruppe einen Nettoumsatz von 97 Millionen Schweizer Franken und beschäftigte insgesamt 280 Mitarbeitende.

Die WESCO Gruppe wird Teil von Franke Home Solutions, einer Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche.

Der Erwerb der WESCO Gruppe bietet der Franke Gruppe die Möglichkeit, ihre Position im Markt für Dunstabzugshaben zu stärken und schrittweise eine führende Position in Deutschland und der Schweiz zu erreichen. Mit ihren Marken WESCO und berbel ist die WESCO Gruppe als Premiumanbieter auf dem Schweizer und dem deutschen Markt für Dunstabzugshauben stark vertreten und ergänzt sowie stärkt Frankes Angebot sowohl geografisch als auch strategisch. Insbesondere die Marke berbel ist in Deutschland, dem grössten europäischen Markt, für ihre einzigartigen technischen Lösungen, ihre hervorragende Verarbeitungsqualität und ihr Design bekannt.

Barbara Borra, President/CEO von Franke Home Solutions, kommentiert: "Die Akquisition von WESCO ist eine ideale strategische Ergänzung für uns. WESCO bringt fortschrittliche Luftqualitätstechnologie sowie ein starkes Vertriebsnetz in der Schweiz und Deutschland in unser Unternehmen ein. Durch die Nutzung der globalen Reichweite und finanziellen Stärke von Franke können wir das Wachstum von WESCO sowohl in den traditionellen Märkten als auch international unterstützen. Mit WESCO haben wir ein Unternehmen gefunden, das unsere Werte in Bezug auf Qualität, Technologie und Innovation teilt."

Beat Ernst, Inhaber der WESCO Gruppe erklärt: "Im Rahmen einer Nachfolgeregelung habe ich mich entschieden, mein Unternehmen an Franke zu verkaufen. Da es in unserem familiären Umfeld keine Nachfolge gibt, war es mir wichtig, eine nachhaltige Lösung zu finden, um unser Lebenswerk in gute Hände zu übergeben. Franke verfügt über das notwendige Know-how und die Ressourcen, um das Potenzial unserer Marken voll auszuschöpfen und sie noch erfolgreicher im Markt zu positionieren."

Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche sowie für die professionelle Systemgastronomie und Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7.700 Mitarbeitende in

35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt ungefähr 2.42 Milliarden Schweizer Franken. Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com.

Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division ist weltweit tätig und erwirtschaftet mit rund 4.200 Mitarbeitenden in über 30 Ländern einen Nettoumsatz von 932 Millionen Schweizer Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen unter franke.com.

Die 1962 gegründete WESCO Gruppe mit Hauptsitz in Wettingen, Schweiz, ist ein führendes Familienunternehmen, das sich auf Dunstabzugshauben und Lüftungssysteme für Küchen, Wohnungen, Büros und Schulen spezialisiert hat. Mit rund 280 Mitarbeitenden an Standorten in der Schweiz (WESCO AG), in Deutschland (berbel Ablufttechnik GmbH) und in Italien (Createc srl) erwirtschaftet die Gruppe einen Nettoumsatz von 97 Millionen Schweizer Franken. WESCO steht für hochwertige Dunstabzugshauben und Lüftungslösungen "made for Switzerland", berbel überzeugt mit innovativen Produkten "made in Germany". Die WESCO Gruppe vereint herausragende Kompetenz in Lüftung und Design und steht für höchste Qualität, Effizienz und Innovation.

Original-Content von: Franke Group, übermittelt durch news aktuell