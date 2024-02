Badische Zeitung

Ampel-Regierung und Union sollten endlich besser zusammenarbeiten

Kommentar von Rebekka Wiese

Freiburg (ots)

Sie sind in Sorge um die deutsche Wirtschaft. Das schreiben die Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz und Alexander Dobrindt in einem Brief an den Kanzler. Darin fordern sie ein Sofortprogramm für die Wirtschaft und machen zwölf Vorschläge. Was der Brief allerdings nicht enthält: ein Angebot zur Zusammenarbeit. Dabei wäre diese gerade dringend notwendig. Dass die Union und die Ampelparteien nicht an einem Strang ziehen, liegt (...) an Friedrich Merz (...) Erst die Zusammenarbeit kündigen, dann einen Brief schreiben, der zu großen Teilen aus schon bekannten Vorschlägen ohne Gegenfinanzierung besteht - so werden Union und Ampel bestimmt nicht zusammenfinden. (...) https://mehr.bz/hxiw9g (BZ-Plus)

