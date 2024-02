Badische Zeitung

Kraftwerksstrategie: Schaler Beigeschmack

Kommentar von Bernward Janzing

Freiburg (ots)

Die Art, wie die Politik die neuen Kapazitäten aufbauen will, belegt, wie verkorkst das Energiesystem ist. Denn natürlich soll in den Neubau der Gaskraftwerke viel Steuergeld fließen. (...). In der Energiewirtschaft, so scheint es, investiert heute niemand mehr, ohne dass er dafür Steuergeld bekommt. Diese Entwicklung gibt der aktuellen Kraftwerksstrategie - so nötig sie von der Zielsetzung her ist - einen schalen Beigeschmack. https://www.mehr.bz/khs37o

