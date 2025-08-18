Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Verstopfung im Urlaub? So überlisten Sie Ihren Darm

Stress oder wenig Bewegung können dazu führen, dass auf Reisen der Stuhlgang ausbleibt

Neben Hausmitteln helfen im Akutfall auch Mikro-Klistiere

Gerade auf Reisen will es auf der Toilette manchmal einfach nicht klappen. Zufall? Eher nicht. Das Problem beginnt meist schon mit der Anreise. "Man ist vielleicht angespannt, bewegt sich oft nicht viel", erklärt Gastroenterologe Prof. Dr. Oliver Pech vom Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".

Beim Reisen wird oft weniger getrunken

Wer acht Stunden im Auto oder Flieger sitze, trinke oft auch weniger als sonst. All das kann eine Verstopfung begünstigen. Bei manchen wirkt sich auch die Psyche stärker auf den Darm aus. "Durch Stress und Anspannung kann er in Mitleidenschaft gezogen werden", sagt Pech. Ebenfalls ein Thema: Ekel vor fremden Klos, wodurch ebenfalls die Verdauung ins Stocken geraten kann.

Täglich Trockenpflaumen oder Kiwis essen

Gegen eine Verstopfung hilft vor allem, genügend zu trinken - also etwa eineinhalb bis zwei Liter am Tag - sowie ausreichend Bewegung. Als Hausmittel empfiehlt es sich, täglich Trockenpflaumen oder grüne Kiwis zu essen. Neben Quellstoffen, die ähnlich wie Ballaststoffe wirken, enthalten Kiwis einen Stoff, der die Schleimbildung im Darm anregt.

Wenn das nicht hilft, empfiehlt Apothekerin Maren Thimm aus Denzlingen Floh-, Lein- oder auch Chiasamen am besten über Nacht in Joghurt oder Wasser quellen lassen. Für die Reiseapotheke eignen sich Medikamente wie Tabletten oder Dragees. Und wenn alle anderen Mittel auch nach mehreren Tagen nicht wirken, gibt es Mikro-Klistiere für unterwegs.

