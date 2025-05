Baierbrunn (ots) - Hitzewallungen, Schlafstörungen und Schmerzen in den Gelenken verderben den Spaß am Sport. Frauen zwischen 40 und 55 Jahren, die solche Beschwerden haben, sind in der Regel nicht krank. "Oft sind es die Wechseljahre", weiß Gynäkologin Dr. Christina Enzmann, die eine Praxis in Baltimore, USA, ...

