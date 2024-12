TÜV SÜD gibt Tipps für den sicheren Einsatz von Bluetooth-Lautsprechern

München (ots) - Ob im weihnachtlichen Gebäck, in gehypten Zimtschnecken oder in herzhaften Gerichten, Zimt ist ein beliebtes Gewürz, das Speisen eine eigene Note gibt. Der im Zimt natürlicherweise enthaltene Stoff Cumarin ist ein gutes Beispiel, warum Hersteller vorsorglich bestimmte Grenzwerte einhalten müssen. TÜV SÜD erklärt, was es genau damit auf sich hat. Im Alltag kommen Verbraucherinnen und Verbraucher ...

mehr