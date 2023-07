Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

See, Freibad, Meer: So wird der Badetag für Diabetiker zum Vergnügen

Baierbrunn (ots)

Die Sonne strahlt - für viele ist jetzt eine Abkühlung im Wasser besonders schön. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" hat wichtige Tipps zusammengestellt, wie der Badetag auch mit Diabetes zum Sommer-Spaß wird.

Zum Beispiel: Dafür sorgen, dass Sensor und Katheter gut halten. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: mit Tragegurten, Gummibändern oder Tapes. Auf Katheter, die kein Gegenstück besitzen, kann man ein Folienpflaster kleben. Die, die sich zustöpseln lassen, sollten auch auf diese Weise verschlossen werden. In der Regel hält der Klebstoff der Katheterpflaster längeren Badeeinheiten stand.

Auch Barfußlaufen macht im Sommer Spaß - doch wer diabetesbedingte Nervenschäden an den Füßen hat, sollte immer Schuhe tragen. Denn die Schmerz- oder Temperaturwahrnehmung kann dann gestört sein und eine Verletzung mit Glasscherbe oder Bienenstachel dadurch unbemerkt bleiben.

Blutzucker öfter kontrollieren

Sonnenschutz & Co. sind natürlich für alle wichtig und grundsätzlich gilt: Hitze ist Stress für den Körper. Das kann für Menschen mit Diabetes bedeuten, dass der Zuckerspiegel entweder ansteigt oder plötzlich abfällt. "Ein Badetag ist eine Ausnahme außerhalb der Routine. Da empfiehlt es sich, den Blutzucker öfter zu kontrollieren, mindestens alle drei Stunden", sagt Andreas Reichel, Chefarzt der Diabetologie am Helios Klinikum in Freital.

Alle Tipps finden Sie in der aktuellen Ausgabe des "Diabetes Ratgeber".

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 07/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

