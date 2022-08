Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Kriminalitätsstatistik in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent mehr Verurteilungen im Zusammenhang mit Kinderpornografie gegeben. (...). Dass man in Deutschland und in Baden-Württemberg dies aber zuvorderst den Hinweisen aus den USA verdankt, das kann aber eigentlich nicht wahr sein. (...) Wenn man erreichen möchte, dass sich niemand mehr sicher fühlen kann, der Kinderpornografie besitzt oder verbreitet, braucht dieser Bereich mehr Priorität und mehr personelle Power als bisher. Zu diskutieren wäre aber auch, ob man nicht lernen möchte von denen, die offensichtlich so viel erfolgreicher sind beim Aufspüren kinderpornografischer Inhalte. In den USA betreiben Ermittler einschlägige Plattformen vorübergehend weiter. So bekommen sie nicht nur die wenigen Betreiber zu fassen, sondern auch zigtausend Nutzer. Das ist eine schwierige moralische Frage. Aber man sollte sie wenigstens stellen.

