Wahl in der Türkei: Die andere Zeitenwende

Kommentar von Gerd Höhler

Die vielzitierte Zeitenwende in der Türkei kommt, aber wohl ganz anders als von der Opposition erhofft. Gewinnt Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Stichwahl in zwei Wochen, worauf nun vieles hindeutet, wird er seine Macht weiter zementieren. Ob es danach überhaupt noch freie Wahlen in der Türkei geben wird, ist ungewiss. (...) Erdogan wurde im Laufe seiner fast 30-jährigen Karriere schon oft politisch totgesagt. Aus jeder dieser Krisen ging der ewige Gewinner gestärkt hervor. Die Krisen lieferten ihm den Vorwand, immer mehr Macht an sich zu ziehen und seine Gegner auszuschalten. (...) Seine Anhänger sehen in Erdogan den "Reis", den starken Anführer. Wenn Erdogan gegen den Westen hetzt, stärkt er damit das angeschlagene Selbstwertgefühl vieler Menschen, die ihr Land gerne als Weltmacht sehen möchten. Dass er seine politischen Gegner zu Zehntausenden einsperrt, könnte man als ein Zeichen der Schwäche deuten. Aber seine autoritätsgläubigen Anhänger sehen es als Beweis der Stärke. https://www.mehr.bz/khs136m

